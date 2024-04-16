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Piyasada en çok talep gören araba modelleri belli oldu
Piyasada en çok talep gören araba modelleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Şubat ayında otomobil fiyatlarındaki düşüş, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksinde durdu. Öte yandan elektrikli araçlar dünyada ve... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T09:00+0300
2024-04-16T09:54+0300
ekonomi
araba
ikinci el araba satıcısı
piyasa
otomotiv
araç
elektrikli araç
ikinci el
ikinci el
ikinci el otomobil
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Türkiye'deki araç satışlarına ilişkin son veriler açıklandı. Ocak ayında fiyatlar yüzde 2.6 azalırken, şubat ayında ise yalnızca yüzde 0.5 arttı. İkinci el araçların ortalama fiyatı ise ilanlarda 675 bin 580 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ilanlarda görüntülenme süresi yüzde 4.7 azalarak araç satışlarının hızlandığını gösterdi. En fazla ilan verilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak belirlendi.İlk üç sıra değişmediİlanlarda en yoğun ilgiyi 10-15 yaş aralığındaki araçlar aldı, bu segment yüzde 28'lik bir paya sahipti. Marka ve model sıralamasında ise ilk üç sıra değişmedi; en çok ilanı Fiat, Renault ve Volkswagen aldı. Model bazında ise en çok ilan verilen araçlar Clio, Astra ve Megane oldu.Elektrikli araçlara talep yağıyorDiğer yandan elektrikli araçlara talep gün geçtikte artarken, şarj süreleri ve şarj dolum ücreti de merak konusu. Şarj istasyonlarının yanı sıra araç sahipleri kendi kurdukları şarj üniteleri ile de araçlarını daha kolay bir şekilde şarj edebiliyor.Özellikle son dönemde Çin menşeli elektrikli araçlar Türkiye ve dünya pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Elektrikli araç alacaklar tercihini Çinlilerden yana kullanmalı mı? Çin menşeli araç alırken neye dikkat edilmeli?Elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modellerKonuyla ilgili tüm merak edilenleri Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ve Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Erarslan açıkladı.Milliyet'e konuşan uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Tesla'nın satış rakamları düşük kaldı'1 milyon TL'nin altında elektrikli araç var mı?Şu anda 1 milyon TL’nin altında gerçek bir kullanıcı için elektrikli araç yok diyebiliriz. Elektrikli araçlar tercih edilirken en çok cezbeden kısım menzili. Şu anda kullanıcıların ortalama 400 km menzil talebi var. Bu menzile karşılık gelen 1 milyon TL’nin altında otomobil yok.En ucuz elektrikli araç hangisi?
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elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modeller, 1 milyon tl'nin altında elektrikli araç var mı, en ucuz elektrikli araç hangisi, en çok satılan arabalar, ikinci el araba fiyatları, sıfır araba fiyatları
elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modeller, 1 milyon tl'nin altında elektrikli araç var mı, en ucuz elektrikli araç hangisi, en çok satılan arabalar, ikinci el araba fiyatları, sıfır araba fiyatları

Piyasada en çok talep gören araba modelleri belli oldu

09:00 16.04.2024 (güncellendi: 09:54 16.04.2024)
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AA
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Şubat ayında otomobil fiyatlarındaki düşüş, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksinde durdu. Öte yandan elektrikli araçlar dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşırken, bu durum satış rakamlarına da yansıyor. Piyasada en düşük fiyatlı elektrikli araçlar hangileri? En çok tercih edilen araç modelleri neler?
Türkiye'deki araç satışlarına ilişkin son veriler açıklandı. Ocak ayında fiyatlar yüzde 2.6 azalırken, şubat ayında ise yalnızca yüzde 0.5 arttı. İkinci el araçların ortalama fiyatı ise ilanlarda 675 bin 580 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ilanlarda görüntülenme süresi yüzde 4.7 azalarak araç satışlarının hızlandığını gösterdi. En fazla ilan verilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak belirlendi.

İlk üç sıra değişmedi

İlanlarda en yoğun ilgiyi 10-15 yaş aralığındaki araçlar aldı, bu segment yüzde 28'lik bir paya sahipti. Marka ve model sıralamasında ise ilk üç sıra değişmedi; en çok ilanı Fiat, Renault ve Volkswagen aldı. Model bazında ise en çok ilan verilen araçlar Clio, Astra ve Megane oldu.

Elektrikli araçlara talep yağıyor

Diğer yandan elektrikli araçlara talep gün geçtikte artarken, şarj süreleri ve şarj dolum ücreti de merak konusu. Şarj istasyonlarının yanı sıra araç sahipleri kendi kurdukları şarj üniteleri ile de araçlarını daha kolay bir şekilde şarj edebiliyor.
Özellikle son dönemde Çin menşeli elektrikli araçlar Türkiye ve dünya pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Elektrikli araç alacaklar tercihini Çinlilerden yana kullanmalı mı? Çin menşeli araç alırken neye dikkat edilmeli?

Elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modeller

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ve Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Erarslan açıkladı.
Milliyet'e konuşan uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Elektrikli araçlarda her geçen yıl artan bir satış grafiği görüyoruz. 2021’de 2 bin küsürlerdeydi, 2022’de 8 bin adet olmuştu. Geçen yılda 65 bin civarında bir artış gördük. Bunun en önemli unsuru TOGG ve Tesla oldu. Talep artıyor, elektrikli araçlara meraklı kesim de artıyor. Elektrikli araçlar daha cazip hale gelmeye başladı, tüketiciler bu noktada memnun. Şu anda TOGG başı çekiyor. Ardından Alman markaları BMW, Mercedes ilk 5 içerisinde yer alıyor. Güney Koreli Kia, Hyundai markaları da çok talep görüyor. MG markası da gerçekten kendini kanıtlamış durumda. Renault da aynı zamanda Türkiye’de hibrit araç üretiyor, Avrupa’dan tam elektrikli otomobil getiriyor. Tüketici daha çok oturmuş markaların elektrikli otomobillerini kullanmak istiyor. Şu anda bu markalar yıl sonuna kadar liderliğini devam ettirecektir."

'Tesla'nın satış rakamları düşük kaldı'

Tesla ise geçen yıl araç satışlarında patlama yapmıştı. Fakat Tesla şarj ağı, servis bakım ağı konusunda eksikliklerini tamamlamak için yeniden yapılanmaya gitti, arzı kıstılar. Şu anda Tesla’ya talep var ancak arzın kısılmasından dolayı 2024 satış rakamları düşük kaldı.

1 milyon TL'nin altında elektrikli araç var mı?

Şu anda 1 milyon TL’nin altında gerçek bir kullanıcı için elektrikli araç yok diyebiliriz. Elektrikli araçlar tercih edilirken en çok cezbeden kısım menzili. Şu anda kullanıcıların ortalama 400 km menzil talebi var. Bu menzile karşılık gelen 1 milyon TL’nin altında otomobil yok.

En ucuz elektrikli araç hangisi?

Şu anda MG markalı elektrikli araçların fiyatı uygun. Hyundai Kona, Ioniq modelleri, Volvo’nun alt modelleri şu anda talep görüyor ve gerçekten kullanıcı da bu modelleri alıyor.
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