https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/piyasada-en-cok-talep-goren-araba-modelleri-belli-oldu-1082809611.html

Piyasada en çok talep gören araba modelleri belli oldu

Piyasada en çok talep gören araba modelleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Şubat ayında otomobil fiyatlarındaki düşüş, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksinde durdu. Öte yandan elektrikli araçlar dünyada ve... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T09:00+0300

2024-04-16T09:00+0300

2024-04-16T09:54+0300

ekonomi

araba

ikinci el araba satıcısı

piyasa

otomotiv

araç

elektrikli araç

ikinci el

ikinci el

ikinci el otomobil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg

Türkiye'deki araç satışlarına ilişkin son veriler açıklandı. Ocak ayında fiyatlar yüzde 2.6 azalırken, şubat ayında ise yalnızca yüzde 0.5 arttı. İkinci el araçların ortalama fiyatı ise ilanlarda 675 bin 580 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ilanlarda görüntülenme süresi yüzde 4.7 azalarak araç satışlarının hızlandığını gösterdi. En fazla ilan verilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak belirlendi.İlk üç sıra değişmediİlanlarda en yoğun ilgiyi 10-15 yaş aralığındaki araçlar aldı, bu segment yüzde 28'lik bir paya sahipti. Marka ve model sıralamasında ise ilk üç sıra değişmedi; en çok ilanı Fiat, Renault ve Volkswagen aldı. Model bazında ise en çok ilan verilen araçlar Clio, Astra ve Megane oldu.Elektrikli araçlara talep yağıyorDiğer yandan elektrikli araçlara talep gün geçtikte artarken, şarj süreleri ve şarj dolum ücreti de merak konusu. Şarj istasyonlarının yanı sıra araç sahipleri kendi kurdukları şarj üniteleri ile de araçlarını daha kolay bir şekilde şarj edebiliyor.Özellikle son dönemde Çin menşeli elektrikli araçlar Türkiye ve dünya pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Elektrikli araç alacaklar tercihini Çinlilerden yana kullanmalı mı? Çin menşeli araç alırken neye dikkat edilmeli?Elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modellerKonuyla ilgili tüm merak edilenleri Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ve Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Erarslan açıkladı.Milliyet'e konuşan uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Tesla'nın satış rakamları düşük kaldı'1 milyon TL'nin altında elektrikli araç var mı?Şu anda 1 milyon TL’nin altında gerçek bir kullanıcı için elektrikli araç yok diyebiliriz. Elektrikli araçlar tercih edilirken en çok cezbeden kısım menzili. Şu anda kullanıcıların ortalama 400 km menzil talebi var. Bu menzile karşılık gelen 1 milyon TL’nin altında otomobil yok.En ucuz elektrikli araç hangisi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ceza-kesilmisti-surucuye-selektorle-radar-uyarisi-suc-mu--1082808661.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrikli arabalarda en çok tercih edilen modeller, 1 milyon tl'nin altında elektrikli araç var mı, en ucuz elektrikli araç hangisi, en çok satılan arabalar, ikinci el araba fiyatları, sıfır araba fiyatları