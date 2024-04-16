Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz
20:11 16.04.2024 (güncellendi: 20:21 16.04.2024)
© AA / Esra BilginFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
© AA / Esra Bilgin
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "18 Temmuz'un yeni sezon planlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.
Koç açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"18 Temmuz'un yeni sezon planlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var.
"Kulüpler Birliği olarak federasyon seçiminin haziran ayında yapılmasını talep ediyoruz. Aramızda bir heyet oluşturduk, bu heyet federasyonu ziyaret ederek bu talebimizi iletip gerekçelerini anlatacaklar. Bu arada imza toplama sürecimiz de devam edecek.
Mevcut başkanımızın aday olup olmayacağı konusu var. Bizim anladığımız, mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir ama aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılmasının daha iyi olacağı yönünde."
"Erken seçimle ilgili atılan imza konusunda net bilgi vermeyeceğim ama bir buçuk günde 100'e yakın sayıya geldik. İmza vereceğini belirtenlerle birlikte sayı 200'lere geliyor. Futbolun içinden gelen isimlerle çok adaylı bir seçime gidilmesini istiyoruz."