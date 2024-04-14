https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tahkim-kurulu-ali-koc-ertugrul-dogan-ve-ahmet-ketencinin-cezalarini-onadi-1082749249.html
Tahkim Kurulu Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci'nin cezalarını onadı
Tahkim Kurulu Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci'nin cezalarını onadı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları onadı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T11:56+0300
2024-04-14T11:56+0300
2024-04-14T11:57+0300
tahkim kurulu
spor
ali koç
ertuğrul doğan
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından, sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık cezanın yanı sıra sarı-lacivertli kulübe verilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.Tahkim Kurulu'nun, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 20 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık ceza ve bordo-mavili kulübe kesilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdiği ifade edildi.Kurul, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'ye, takımı sahadan çekmek suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin liralık para cezasının da oy birliğiyle onandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/tff-hakem-toplantisinin-tamamini-yayinladi-1082063981.html
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tahkim kurulu, ali koç, ertuğrul doğan
tahkim kurulu, ali koç, ertuğrul doğan
Tahkim Kurulu Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci'nin cezalarını onadı
11:56 14.04.2024 (güncellendi: 11:57 14.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları onadı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından, sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık cezanın yanı sıra sarı-lacivertli kulübe verilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.
Tahkim Kurulu'nun, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 20 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık ceza ve bordo-mavili kulübe kesilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdiği ifade edildi.
Kurul, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'ye, takımı sahadan çekmek suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin liralık para cezasının da oy birliğiyle onandığını açıkladı.