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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html
Biden’ın Netanyahu'yu İran’a yönelik yeni saldırılara karşı uyardığı bildirildi
Biden’ın Netanyahu'yu İran’a yönelik yeni saldırılara karşı uyardığı bildirildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden’in, Netanyahu’yu İran’a misillemede bulunmaması konusunda uyardığı belirtilirken Washington'un, Tahran’a yönelik saldırılara katılmayacağını... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T13:27+0300
2024-04-16T13:27+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
israil-filistin
misilleme
füze saldırısı
abd
joe biden
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ortadoğu
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NBC televizyonunun Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya, “İran’a yönelik hiçbir saldırıya katılmayacaklarını” bildirdiği ifade edildi.Ayrıca Biden’in özel açıklamada, Netanyahu’nun ABD’yi bölgede daha büyük savaşa sürükleme girişimlerinden korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.İsrail’in İran'ın son saldırısına vereceği tepkinin ‘kaçınılmaz’ olduğu görüşünü dile getiren kaynaklar, bu karşılığın ‘sınırlı’ olmasını beklediklerini kaydetti.Pentagon: İran'ın saldırısında 81 İHA ve en az 6 balistik füze ABD tarafından düşürüldüABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile insansız hava araçlarından (İHA) 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıklamıştı.ABD’nin İran saldırısı karşısında İsrail’e sunduğu yardımlarla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi.Ryder, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtti.ABD'nin bölgede gerilimin artmasını istemediğini kaydeden Ryder, diğer yandan İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini aktardı.Ryder, İsrail'in İran'a karşılık vereceğine dair açıklamasıyla ilgili soruları ise "Bu noktada varsayımlara girmek istemiyorum" şeklinde geçiştirerek, bunların İsrail'e sorulması gerektiğini ifade etti.İran'ın misillemesinde fırlattığı füze ile İHA'ların yüzde 50'sinin başarısız olduğu ve hedefine ulaşmadığı yönündeki bir soruya da Ryder, kürsüden istihbari detaya girmeyeceğini belirtti ve "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.Ryder, İran'ın saldırıları başlatmadan önce müttefikleri üzerinden ABD'ye herhangi bir uyarı yapmadığını da söyledi.Öte yandan, Ukrayna'nın hava savunma önleyicilerinin azalmasıyla ilgili bir soru üzerine de Ryder, Ukrayna'da durumun vahim olduğunu dile getirdi.Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Ryder, ABD'nin Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını sağlaması gerektiğini bildirdi.Ryder, "Şu anda olabilecek en önemli şey, Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesi için gereken desteğin hacmini ve düzeyini alabilmesi için ABD Kongresi'nin ek bütçeyi kabul etmesidir" dedi.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/borrell-iranin-israile-yonelik-saldirisini-onceden-bildigini-soyledi-1082817804.html
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iran, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, abd, joe biden, benyamin netanyahu, ortadoğu, tel aviv, tahran
iran, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, abd, joe biden, benyamin netanyahu, ortadoğu, tel aviv, tahran

Biden’ın Netanyahu'yu İran’a yönelik yeni saldırılara karşı uyardığı bildirildi

13:27 16.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Biden’in, Netanyahu’yu İran’a misillemede bulunmaması konusunda uyardığı belirtilirken Washington'un, Tahran’a yönelik saldırılara katılmayacağını ortaya koyduğu kaydedildi.
NBC televizyonunun Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya, “İran’a yönelik hiçbir saldırıya katılmayacaklarını” bildirdiği ifade edildi.
Ayrıca Biden’in özel açıklamada, Netanyahu’nun ABD’yi bölgede daha büyük savaşa sürükleme girişimlerinden korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.
İsrail’in İran'ın son saldırısına vereceği tepkinin ‘kaçınılmaz’ olduğu görüşünü dile getiren kaynaklar, bu karşılığın ‘sınırlı’ olmasını beklediklerini kaydetti.

Pentagon: İran'ın saldırısında 81 İHA ve en az 6 balistik füze ABD tarafından düşürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile insansız hava araçlarından (İHA) 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıklamıştı.
ABD’nin İran saldırısı karşısında İsrail’e sunduğu yardımlarla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi.
Ryder, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtti.
ABD'nin bölgede gerilimin artmasını istemediğini kaydeden Ryder, diğer yandan İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini aktardı.
Ryder, İsrail'in İran'a karşılık vereceğine dair açıklamasıyla ilgili soruları ise "Bu noktada varsayımlara girmek istemiyorum" şeklinde geçiştirerek, bunların İsrail'e sorulması gerektiğini ifade etti.
İran'ın misillemesinde fırlattığı füze ile İHA'ların yüzde 50'sinin başarısız olduğu ve hedefine ulaşmadığı yönündeki bir soruya da Ryder, kürsüden istihbari detaya girmeyeceğini belirtti ve "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.
Ryder, İran'ın saldırıları başlatmadan önce müttefikleri üzerinden ABD'ye herhangi bir uyarı yapmadığını da söyledi.
Öte yandan, Ukrayna'nın hava savunma önleyicilerinin azalmasıyla ilgili bir soru üzerine de Ryder, Ukrayna'da durumun vahim olduğunu dile getirdi.
Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Ryder, ABD'nin Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını sağlaması gerektiğini bildirdi.
Ryder, "Şu anda olabilecek en önemli şey, Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesi için gereken desteğin hacmini ve düzeyini alabilmesi için ABD Kongresi'nin ek bütçeyi kabul etmesidir" dedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
Borrell İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi
11:47
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