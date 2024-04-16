Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları ve reklamlar için harcanan para
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:36
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hamasin-ateskes-anlasmasinin-tum-maddelerini-reddettigi-iddia-edildi-1082824030.html
Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi
Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi
Sputnik Türkiye
Times of Israel gazetesi, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ile ilgili son teklifin tüm maddelerini reddettiğini öne sürdü. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:16+0300
2024-04-16T14:17+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hamas
ateşkes
ateşkes anlaşması
ortadoğu
filistin sorunu
filistin uzlaşısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555835_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_911b371059c666849e7b38b1796e5414.jpg
Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkili, Times of Israel gazetesine açıklamasında, “Rehine anlaşmasına ilişkin son teklife yanıt olarak Hamas teklifin tüm maddelerini reddetti” ifadesini kullandı.Hamas’ın, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için müzakerecilerden ikinci aşamada İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmesini, İsrail ordusunun tamamen Gazze Şeridi’nden çıkmasını ve bölgenin kuzeyine dönecek Filistinli sayısının sınırlandırılmasını garanti etmelerini talep ettiği bildirildi.İsrailli yetkili, “Hamas, serbest bırakacağı her rehine için serbest bırakmayı talep ettiği Filistinli mahkum sayısını ve serbest bırakılmasını talep ettiği cinayetten hüküm giyen kişi sayısını da aniden artırdı” diye ekledi.Hamas’ın ilk aşamada, aralarında kadın ve 50 yaş üstü erkekler yaklaşık 20 rehine serbest bırakmaya hazır olduğunu anlatan kaynak, örgütün bu rehineleri serbest bırakmadan önce İsrail’in 6 haftalık ateşkesi kabul etmesini talep ettiğini belirtti.Yetkili, “(Hamas’ın Gazze lideri Yahya) Sinvar anlaşma istemiyor. Gazzelilerin acı çekmeye devam edip etmemesi umurunda değil. İsrail’in, Amerikan teklifinin tüm yönlerine yönelik aşırı esneklik göstermesine rağmen” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555835_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_fe0e030aba9c04ecdb60f6c68f081374.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, ortadoğu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı
israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, ortadoğu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı

Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi

14:16 16.04.2024 (güncellendi: 14:17 16.04.2024)
© AFP 2023 / -Gazze'de Ramazan
Gazze'de Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / -
Abone ol
Times of Israel gazetesi, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ile ilgili son teklifin tüm maddelerini reddettiğini öne sürdü.
Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkili, Times of Israel gazetesine açıklamasında, “Rehine anlaşmasına ilişkin son teklife yanıt olarak Hamas teklifin tüm maddelerini reddetti” ifadesini kullandı.
Hamas’ın, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için müzakerecilerden ikinci aşamada İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmesini, İsrail ordusunun tamamen Gazze Şeridi’nden çıkmasını ve bölgenin kuzeyine dönecek Filistinli sayısının sınırlandırılmasını garanti etmelerini talep ettiği bildirildi.
İsrailli yetkili, “Hamas, serbest bırakacağı her rehine için serbest bırakmayı talep ettiği Filistinli mahkum sayısını ve serbest bırakılmasını talep ettiği cinayetten hüküm giyen kişi sayısını da aniden artırdı” diye ekledi.
Hamas’ın ilk aşamada, aralarında kadın ve 50 yaş üstü erkekler yaklaşık 20 rehine serbest bırakmaya hazır olduğunu anlatan kaynak, örgütün bu rehineleri serbest bırakmadan önce İsrail’in 6 haftalık ateşkesi kabul etmesini talep ettiğini belirtti.
Yetkili, “(Hamas’ın Gazze lideri Yahya) Sinvar anlaşma istemiyor. Gazzelilerin acı çekmeye devam edip etmemesi umurunda değil. İsrail’in, Amerikan teklifinin tüm yönlerine yönelik aşırı esneklik göstermesine rağmen” ifadesini kullandı.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden’ın Netanyahu'yu İran’a yönelik yeni saldırılara karşı uyardığı bildirildi
13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала