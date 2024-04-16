https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hamasin-ateskes-anlasmasinin-tum-maddelerini-reddettigi-iddia-edildi-1082824030.html

Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi

Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi

Sputnik Türkiye

Times of Israel gazetesi, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ile ilgili son teklifin tüm maddelerini reddettiğini öne sürdü. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T14:16+0300

2024-04-16T14:16+0300

2024-04-16T14:17+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkili, Times of Israel gazetesine açıklamasında, “Rehine anlaşmasına ilişkin son teklife yanıt olarak Hamas teklifin tüm maddelerini reddetti” ifadesini kullandı.Hamas’ın, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için müzakerecilerden ikinci aşamada İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmesini, İsrail ordusunun tamamen Gazze Şeridi’nden çıkmasını ve bölgenin kuzeyine dönecek Filistinli sayısının sınırlandırılmasını garanti etmelerini talep ettiği bildirildi.İsrailli yetkili, “Hamas, serbest bırakacağı her rehine için serbest bırakmayı talep ettiği Filistinli mahkum sayısını ve serbest bırakılmasını talep ettiği cinayetten hüküm giyen kişi sayısını da aniden artırdı” diye ekledi.Hamas’ın ilk aşamada, aralarında kadın ve 50 yaş üstü erkekler yaklaşık 20 rehine serbest bırakmaya hazır olduğunu anlatan kaynak, örgütün bu rehineleri serbest bırakmadan önce İsrail’in 6 haftalık ateşkesi kabul etmesini talep ettiğini belirtti.Yetkili, “(Hamas’ın Gazze lideri Yahya) Sinvar anlaşma istemiyor. Gazzelilerin acı çekmeye devam edip etmemesi umurunda değil. İsrail’in, Amerikan teklifinin tüm yönlerine yönelik aşırı esneklik göstermesine rağmen” ifadesini kullandı.

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israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, ortadoğu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı