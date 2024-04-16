https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hamasin-ateskes-anlasmasinin-tum-maddelerini-reddettigi-iddia-edildi-1082824030.html
Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi
Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi
Sputnik Türkiye
Times of Israel gazetesi, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ile ilgili son teklifin tüm maddelerini reddettiğini öne sürdü. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:16+0300
2024-04-16T14:16+0300
2024-04-16T14:17+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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ateşkes
ateşkes anlaşması
ortadoğu
filistin sorunu
filistin uzlaşısı
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Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkili, Times of Israel gazetesine açıklamasında, “Rehine anlaşmasına ilişkin son teklife yanıt olarak Hamas teklifin tüm maddelerini reddetti” ifadesini kullandı.Hamas’ın, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için müzakerecilerden ikinci aşamada İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmesini, İsrail ordusunun tamamen Gazze Şeridi’nden çıkmasını ve bölgenin kuzeyine dönecek Filistinli sayısının sınırlandırılmasını garanti etmelerini talep ettiği bildirildi.İsrailli yetkili, “Hamas, serbest bırakacağı her rehine için serbest bırakmayı talep ettiği Filistinli mahkum sayısını ve serbest bırakılmasını talep ettiği cinayetten hüküm giyen kişi sayısını da aniden artırdı” diye ekledi.Hamas’ın ilk aşamada, aralarında kadın ve 50 yaş üstü erkekler yaklaşık 20 rehine serbest bırakmaya hazır olduğunu anlatan kaynak, örgütün bu rehineleri serbest bırakmadan önce İsrail’in 6 haftalık ateşkesi kabul etmesini talep ettiğini belirtti.Yetkili, “(Hamas’ın Gazze lideri Yahya) Sinvar anlaşma istemiyor. Gazzelilerin acı çekmeye devam edip etmemesi umurunda değil. İsrail’in, Amerikan teklifinin tüm yönlerine yönelik aşırı esneklik göstermesine rağmen” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html
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israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, ortadoğu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı
israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, ortadoğu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı
Hamas’ın ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini reddettiği iddia edildi
14:16 16.04.2024 (güncellendi: 14:17 16.04.2024)
Times of Israel gazetesi, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ile ilgili son teklifin tüm maddelerini reddettiğini öne sürdü.
Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkili, Times of Israel gazetesine açıklamasında, “Rehine anlaşmasına ilişkin son teklife yanıt olarak Hamas teklifin tüm maddelerini reddetti” ifadesini kullandı.
Hamas’ın, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için müzakerecilerden ikinci aşamada İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmesini, İsrail ordusunun tamamen Gazze Şeridi’nden çıkmasını ve bölgenin kuzeyine dönecek Filistinli sayısının sınırlandırılmasını garanti etmelerini talep ettiği bildirildi.
İsrailli yetkili, “Hamas, serbest bırakacağı her rehine için serbest bırakmayı talep ettiği Filistinli mahkum sayısını ve serbest bırakılmasını talep ettiği cinayetten hüküm giyen kişi sayısını da aniden artırdı” diye ekledi.
Hamas’ın ilk aşamada, aralarında kadın ve 50 yaş üstü erkekler yaklaşık 20 rehine serbest bırakmaya hazır olduğunu anlatan kaynak, örgütün bu rehineleri serbest bırakmadan önce İsrail’in 6 haftalık ateşkesi kabul etmesini talep ettiğini belirtti.
Yetkili, “(Hamas’ın Gazze lideri Yahya) Sinvar anlaşma istemiyor. Gazzelilerin acı çekmeye devam edip etmemesi umurunda değil. İsrail’in, Amerikan teklifinin tüm yönlerine yönelik aşırı esneklik göstermesine rağmen” ifadesini kullandı.