https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/finlandiya-rusya-siniri-yakinlarinda-ilk-nato-tatbikatina-hazirlaniyor-1082828914.html

Finlandiya, Rusya sınırı yakınlarında ilk NATO tatbikatına hazırlanıyor

Finlandiya, Rusya sınırı yakınlarında ilk NATO tatbikatına hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Çiçeği burnunda NATO üyesi Finlandiya’nın kara kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 bin askerin nisan sonundan haziran başına kadar... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T16:48+0300

2024-04-16T16:48+0300

2024-04-16T16:48+0300

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ukrayna krizi

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Finlandiya Kara Kuvvetleri basın açıklamasında, “Nisan sonundan Haziran başına kadar ordumuz ülke topraklarında tatbikata hazırlanmakta, NATO ülkelerinden önemli sayıda birliğin Finlandiya'yı savunmak üzere tatbikata katılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.Toplam 20 bin askerin katılacağı tatbikatta, birliklerin bir kısmı Rusya sınırı yakınlarında gerçekleştirilecek olan bir dizi tatbikata katılacak.Bir sonraki Arrow 24 tatbikatının 26 Nisan'da bir zırhlı tugay öncülüğünde başlayacağı ve 14 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, tatbikata Letonya, Estonya ve İngiltere’den askeri personel dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 600 NATO askeri katılacak.Tatbikat alanının ülkenin güneybatısındaki eğitim alanlarını içerdiği bildirilirken, 27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Repo 24 tatbikatı ise Rusya sınırına yakın yerleşim birimi Kymenlaakso civarında gerçekleştirilecek.Tatbikata yaklaşık 2 bin 100 NATO askerinin katılacağı, Finlandiya ordusuna bağlı Karelya tugayı tarafından yönetileceği açıklandı.NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’ya karşı giderek daha sert açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demecinde, Ukrayna’daki çatışmaların barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu söylerken, NATO'yu Rusya ile çatışmaya hazır olmaya çağırmıştı.Stubb, diğer NATO ülkelerinin liderlerini, Rusya'ya karşı söylemlerinde ‘kavgacı’ olmak yerine ordularını olası bir çatışmaya hazırlamaya çağırırken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘Avrupa’yı daha Finli olmaya çağırıyoruz’Avrupa devletlerini ‘daha Finli’ olmaya çağıran Stubb, “Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" diye ekledi .Stubb, diğer Avrupa ülkelerinin dikkate alması gerektiğini söylediği önlemler arasında Finlandiya'da zorunlu olan zorunlu askerlik uygulamasına örnek verirken, ayrıca NATO ülkelerini 'ne pahasına olursa olsun' Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/finlandiya-cumhurbaskanindan-kavgaci-avrupaya-cagri-biraz-finli-olun-1082674089.html

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nato, rusya, finlandiya, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat, ukrayna krizi