https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/finlandiya-cumhurbaskanindan-kavgaci-avrupaya-cagri-biraz-finli-olun-1082674089.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan kavgacı Avrupa’ya çağrı: ‘Biraz Finli olun’

Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan kavgacı Avrupa’ya çağrı: ‘Biraz Finli olun’

Sputnik Türkiye

NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’ya karşı giderek daha sert açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’daki çatışmaların... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T13:52+0300

2024-04-11T13:52+0300

2024-04-11T13:52+0300

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İngiliz Financial Times gazetesine konuşan NATO’nun çiçeği burnunda üyesi Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Stubb, Moskova’nın defalarca NATO ile bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını belirtirken bunun olası olmadığını düşündüğünü, ancak yine de ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı.Stubb, diğer NATO ülkelerinin liderlerini, Rusya'ya karşı söylemlerinde ‘kavgacı’ olmak yerine ordularını olası bir çatışmaya hazırlamaya çağırırken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘Avrupa’yı daha Finli olmaya çağırıyoruz’Avrupa devletlerini ‘daha Finli’ olmaya çağıran Stubb, “Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" diye ekledi .Stubb, diğer Avrupa ülkelerinin dikkate alması gerektiğini söylediği önlemler arasında Finlandiya'da zorunlu olan zorunlu askerlik uygulamasına örnek verirken, ayrıca NATO ülkelerini 'ne pahasına olursa olsun' Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.Finlandiya'nın Kiev’e destek için ‘kendi mühimmat depolarını’ boşaltacağını, ancak o zaman yenileyeceğini söylerken, ayrıca Rusya'nın Finlandiya sınırı boyunca varlığını arttırma planlarından endişe duymadıklarını ekledi.Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Atlantik İttifakına (NATO) katılmıştı.

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