https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/finlandiya-cumhurbaskanindan-kavgaci-avrupaya-cagri-biraz-finli-olun-1082674089.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan kavgacı Avrupa’ya çağrı: ‘Biraz Finli olun’
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan kavgacı Avrupa’ya çağrı: ‘Biraz Finli olun’
Sputnik Türkiye
NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’ya karşı giderek daha sert açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’daki çatışmaların... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T13:52+0300
2024-04-11T13:52+0300
2024-04-11T13:52+0300
dünya
nato
rusya
finlandiya
alexander stubb
financial times
fin
rusya karşıtlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082673929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f957c6dd8ff2a8227f41d1f41427d356.jpg
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan NATO’nun çiçeği burnunda üyesi Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Stubb, Moskova’nın defalarca NATO ile bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını belirtirken bunun olası olmadığını düşündüğünü, ancak yine de ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı.Stubb, diğer NATO ülkelerinin liderlerini, Rusya'ya karşı söylemlerinde ‘kavgacı’ olmak yerine ordularını olası bir çatışmaya hazırlamaya çağırırken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘Avrupa’yı daha Finli olmaya çağırıyoruz’Avrupa devletlerini ‘daha Finli’ olmaya çağıran Stubb, “Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" diye ekledi .Stubb, diğer Avrupa ülkelerinin dikkate alması gerektiğini söylediği önlemler arasında Finlandiya'da zorunlu olan zorunlu askerlik uygulamasına örnek verirken, ayrıca NATO ülkelerini 'ne pahasına olursa olsun' Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.Finlandiya'nın Kiev’e destek için ‘kendi mühimmat depolarını’ boşaltacağını, ancak o zaman yenileyeceğini söylerken, ayrıca Rusya'nın Finlandiya sınırı boyunca varlığını arttırma planlarından endişe duymadıklarını ekledi.Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Atlantik İttifakına (NATO) katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/nato-genel-sekreteri-finlandiyada-kara-kuvvetleri-karargahini-kurma-karari-birkac-hafta-alabilir-1082649233.html
rusya
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082673929_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2c771f9f163e9b8013c4c4ab7332d307.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, rusya, finlandiya, alexander stubb, financial times, fin, rusya karşıtlığı
nato, rusya, finlandiya, alexander stubb, financial times, fin, rusya karşıtlığı
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan kavgacı Avrupa’ya çağrı: ‘Biraz Finli olun’
NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’ya karşı giderek daha sert açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’daki çatışmaların barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu söylerken, NATO'yu Rusya ile çatışmaya hazır olmaya çağırdı.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan NATO’nun çiçeği burnunda üyesi Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Stubb, Moskova’nın defalarca NATO ile bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını belirtirken bunun olası olmadığını düşündüğünü, ancak yine de ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı.
Stubb, diğer NATO ülkelerinin liderlerini, Rusya'ya karşı söylemlerinde ‘kavgacı’ olmak yerine ordularını olası bir çatışmaya hazırlamaya çağırırken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Son zamanlarda kamuoyunda ‘Rus tehditleri’ konusunda yapılan uyarılar, Avrupa ülkelerinin dikkatini Kiev'e yardım etmekten ve ordularını hazırlamaktan uzaklaştırıyor. Rusya'nın NATO'nun (kolektif savunma tüzüğünün) 5. maddesini test edeceği ve sıranın Avrupa'ya geleceği yönündeki bu oldukça kavgacı söylem beni biraz endişelendiriyor. Bence buna hazırlıklı olmalıyız ama bence bu en azından 2030’dan önce pek olası değil.
‘Avrupa’yı daha Finli olmaya çağırıyoruz’
Avrupa devletlerini ‘daha Finli’ olmaya çağıran Stubb, “Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" diye ekledi .
Stubb, diğer Avrupa ülkelerinin dikkate alması gerektiğini söylediği önlemler arasında Finlandiya'da zorunlu olan zorunlu askerlik uygulamasına örnek verirken, ayrıca NATO ülkelerini 'ne pahasına olursa olsun' Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.
Finlandiya'nın Kiev’e destek için ‘kendi mühimmat depolarını’ boşaltacağını, ancak o zaman yenileyeceğini söylerken, ayrıca Rusya'nın Finlandiya sınırı boyunca varlığını arttırma planlarından endişe duymadıklarını ekledi.
Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Atlantik İttifakına (NATO) katılmıştı.