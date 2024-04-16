https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cinden-iranin-nefsi-mudafaa-hakkina-destek-1082830749.html
Çin'den İran'ın nefsi müdafaa hakkına destek
Çin'den İran'ın nefsi müdafaa hakkına destek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın İsrail'in, Şam'daki misyonuna yönelik saldırısına vereceği karşılığın sınırlı ve nefsi müdafaa kapsamında olacağına... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T17:14+0300
2024-04-16T17:14+0300
2024-04-16T17:16+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
israil-filistin
misilleme
füze saldırısı
çin
çin halk cumhuriyeti
vang yi
ortadoğu
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın İsrail'in, Şam'daki misyonuna yönelik saldırısına vereceği karşılığın sınırlı ve nefsi müdafaa kapsamında olacağına ilişkin beyanını olumlu karşıladıklarını bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Bakan Vang, İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgularken, İran'ın karşı eyleminin nefsi müdafaa niteliğinde ve sınırlı olacağına yönelik açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın kendi egemenliğini korurken durumu bölgeyi kargaşa sürüklemeden ele alacağına inandıklarını dile getirdi.Ortadoğu'da yükselen gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğuna işaret eden Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması ve Gazze'de en kısa sürede ateşkesin sağlanarak savaşa son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.‘İran'ın nefsi müdafaaya hakkı var’Vang ile görüşmesinde, İsrail'in İran'ın Suriye'deki diplomatik misyonuna düzenlediği hava saldırısı hakkında ülkesinin pozisyonunu aktaran Abdullahiyan da BMGK'nin saldırıya gereken tepkiyi vermediğini, İran'ın egemenliğine yönelik ihlale karşı nefsi müdafaaya hakkı olduğunu ifade etti.Abdullahiyan, İran'ın bölgesel durumun hassasiyeti karşısında itidalle hareket edeceğini ve gerilimi daha fazla yükseltmeye niyeti olmadığını vurguladı.İran'ın Çin'in Gazze'de ateşkese yönelik aktif çabalarını desteklediğini, bölge ülkeleri arasında barışın tesisi ve işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu dile getiren Abdullahiyan, İran-Çin işbirliğini daha fazla geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/borrell-iranin-israile-yonelik-saldirisini-onceden-bildigini-soyledi-1082817804.html
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iran, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, ortadoğu
iran, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, ortadoğu
Çin'den İran'ın nefsi müdafaa hakkına destek
17:14 16.04.2024 (güncellendi: 17:16 16.04.2024)
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın İsrail'in, Şam'daki misyonuna yönelik saldırısına vereceği karşılığın sınırlı ve nefsi müdafaa kapsamında olacağına ilişkin beyanını olumlu karşıladıklarını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın İsrail'in, Şam'daki misyonuna yönelik saldırısına vereceği karşılığın sınırlı ve nefsi müdafaa kapsamında olacağına ilişkin beyanını olumlu karşıladıklarını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Bakan Vang, İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgularken, İran'ın karşı eyleminin nefsi müdafaa niteliğinde ve sınırlı olacağına yönelik açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın kendi egemenliğini korurken durumu bölgeyi kargaşa sürüklemeden ele alacağına inandıklarını dile getirdi.
Ortadoğu'da yükselen gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğuna işaret eden Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması ve Gazze'de en kısa sürede ateşkesin sağlanarak savaşa son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
‘İran'ın nefsi müdafaaya hakkı var’
Vang ile görüşmesinde, İsrail'in İran'ın Suriye'deki diplomatik misyonuna düzenlediği hava saldırısı hakkında ülkesinin pozisyonunu aktaran Abdullahiyan da BMGK'nin saldırıya gereken tepkiyi vermediğini, İran'ın egemenliğine yönelik ihlale karşı nefsi müdafaaya hakkı olduğunu ifade etti.
Abdullahiyan, İran'ın bölgesel durumun hassasiyeti karşısında itidalle hareket edeceğini ve gerilimi daha fazla yükseltmeye niyeti olmadığını vurguladı.
İran'ın Çin'in Gazze'de ateşkese yönelik aktif çabalarını desteklediğini, bölge ülkeleri arasında barışın tesisi ve işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu dile getiren Abdullahiyan, İran-Çin işbirliğini daha fazla geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.