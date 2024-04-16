https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/borrell-iranin-israile-yonelik-saldirisini-onceden-bildigini-soyledi-1082817804.html

Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi

Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın kendisine İslam cumhuriyetinin sadece ‘askeri hedefleri’... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T11:47+0300

2024-04-16T11:47+0300

2024-04-16T12:05+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

avrupa birliği

iran

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

hüseyin emir abdullahiyan

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Fransız Le Monde gazetesine demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın misilleme saldırısının AB için sürpriz olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Saldırıdan birkaç gün önce uyarıldık” ifadelerini kullanırken, AB yetkililerinin saldırı hazırlıklarıyla ilgili bilgiyi nereden aldıklarını ise belirtmedi.Borrell, “Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısından önceden haberdardı, bildirim birlik tarafından birkaç gün önceden alındı” diye konuştu.'İran'ın saldırısı kontrollü'İsrail'e yönelik saldırının ardından kendisiyle temasa geçen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ülkesinin yalnızca askeri hedefleri vurduğunu ve İran’ın kontrollü bir yanıt verdiğini açıkça belirttiğini dile getiren Borrell, Tahran'ın gerçekten ciddi bir hasar vermek istemesi halinde İsrail'e insansız hava araçları göndermeyeceğini ve bu araçların yaklaşık 6 saat boyunca hedeflere doğru uçtuğunu hatırlatarak, “Yine de bu hiçbir şekilde saldırıyı haklı çıkarmaz ya da önemini azaltmaz" diye ekledi.‘AB İran Devrim Muhafızlarını ‘terör örgütü’ olarak tanıyamaz’Borrell, Avrupa Birliği’nin İran Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin bir birimi olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu henüz terör örgütleri listesine ekleyecek durumda olmadığını söylerken, açıklamasını, “Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine alınmasını daha önce defalarca görüştük, ki ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde de gündeme geldi. Ancak bunun için AB üyesi bir ülkenin yargı organının örgütün terör eylemi gerçekleştirdiğine kanaat getirmesi gerekmektedir. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil” sözleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/borrell-abnin-dis-politikasinin-basarisiz-oldugunu-kabul-etti-1082776415.html

avrupa birliği

iran

israil

gazze

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