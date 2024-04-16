https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/borrell-iranin-israile-yonelik-saldirisini-onceden-bildigini-soyledi-1082817804.html
Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi
Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın kendisine İslam cumhuriyetinin sadece ‘askeri hedefleri’... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T11:47+0300
2024-04-16T11:47+0300
2024-04-16T12:05+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
avrupa birliği
iran
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
hüseyin emir abdullahiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082817646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65575ed03a435896856fc555aee160b9.jpg
Fransız Le Monde gazetesine demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın misilleme saldırısının AB için sürpriz olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Saldırıdan birkaç gün önce uyarıldık” ifadelerini kullanırken, AB yetkililerinin saldırı hazırlıklarıyla ilgili bilgiyi nereden aldıklarını ise belirtmedi.Borrell, “Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısından önceden haberdardı, bildirim birlik tarafından birkaç gün önceden alındı” diye konuştu.'İran'ın saldırısı kontrollü'İsrail'e yönelik saldırının ardından kendisiyle temasa geçen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ülkesinin yalnızca askeri hedefleri vurduğunu ve İran’ın kontrollü bir yanıt verdiğini açıkça belirttiğini dile getiren Borrell, Tahran'ın gerçekten ciddi bir hasar vermek istemesi halinde İsrail'e insansız hava araçları göndermeyeceğini ve bu araçların yaklaşık 6 saat boyunca hedeflere doğru uçtuğunu hatırlatarak, “Yine de bu hiçbir şekilde saldırıyı haklı çıkarmaz ya da önemini azaltmaz" diye ekledi.‘AB İran Devrim Muhafızlarını ‘terör örgütü’ olarak tanıyamaz’Borrell, Avrupa Birliği’nin İran Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin bir birimi olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu henüz terör örgütleri listesine ekleyecek durumda olmadığını söylerken, açıklamasını, “Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine alınmasını daha önce defalarca görüştük, ki ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde de gündeme geldi. Ancak bunun için AB üyesi bir ülkenin yargı organının örgütün terör eylemi gerçekleştirdiğine kanaat getirmesi gerekmektedir. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil” sözleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/borrell-abnin-dis-politikasinin-basarisiz-oldugunu-kabul-etti-1082776415.html
avrupa birliği
iran
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082817646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b5bb4c78ab1f5e9e3cde7b8b3e71e53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, iran, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan
josep borrell, avrupa birliği, iran, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan
Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını önceden bildiğini söyledi
11:47 16.04.2024 (güncellendi: 12:05 16.04.2024)
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın kendisine İslam cumhuriyetinin sadece ‘askeri hedefleri’ vurduğunu söylediğini ve bunun ‘kontrollü bir yanıt’ olduğunu açıkça belirttiğini vurguladı.
Fransız Le Monde gazetesine demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın misilleme saldırısının AB için sürpriz olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Saldırıdan birkaç gün önce uyarıldık” ifadelerini kullanırken, AB yetkililerinin saldırı hazırlıklarıyla ilgili bilgiyi nereden aldıklarını ise belirtmedi.
Borrell, “Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısından önceden haberdardı, bildirim birlik tarafından birkaç gün önceden alındı” diye konuştu.
'İran'ın saldırısı kontrollü'
İsrail'e yönelik saldırının ardından kendisiyle temasa geçen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ülkesinin yalnızca askeri hedefleri vurduğunu ve İran’ın kontrollü bir yanıt verdiğini açıkça belirttiğini dile getiren Borrell, Tahran'ın gerçekten ciddi bir hasar vermek istemesi halinde İsrail'e insansız hava araçları göndermeyeceğini ve bu araçların yaklaşık 6 saat boyunca hedeflere doğru uçtuğunu hatırlatarak, “Yine de bu hiçbir şekilde saldırıyı haklı çıkarmaz ya da önemini azaltmaz" diye ekledi.
‘AB İran Devrim Muhafızlarını ‘terör örgütü’ olarak tanıyamaz’
Borrell, Avrupa Birliği’nin İran Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin bir birimi olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu henüz terör örgütleri listesine ekleyecek durumda olmadığını söylerken, açıklamasını, “Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine alınmasını daha önce defalarca görüştük, ki ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde de gündeme geldi. Ancak bunun için AB üyesi bir ülkenin yargı organının örgütün terör eylemi gerçekleştirdiğine kanaat getirmesi gerekmektedir. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil” sözleriyle sonlandırdı.