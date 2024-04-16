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Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'den yabancı VAR açıklaması
Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'den yabancı VAR açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Yücel, Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasının Türkiye Kupası maçlarında da talep edileceğini söyledi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T13:35+0300
2024-04-16T13:35+0300
2024-04-16T14:18+0300
spor
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Yücel, son haftalarda Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasının başarıyla kullanılmasından sonra aynı sistemin Türkiye Kupası maçlarında da talep edileceğini ifade etti. Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılmasının ardından kulübün odaklandığı hedefin Türkiye Kupası olduğunu belirtti. Asbaşkan ayrıca takımın transfer komitesi kurduklarını ve yerli ve yabancı teknik direktör alternatiflerine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.'TFF seçimiyle ilgili Beşiktaş'ın duruşu sabittir'Yücel, taraftarlardan gelen sosyal medya yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğini ve transfer komitesinin belirlediği strateji doğrultusunda hareket edileceğini de vurguladı. Asbaşkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kuruluyla ilgili olarak ise Beşiktaş'ın duruşunun sabit olduğunu ve ilk günkü kararlılıkla hareket ettiklerini belirtti.Semih Kılıçsoy iddialarını yalanladıAyrıca, genç yetenek Semih Kılıçsoy'un Avrupa'daki kulüplere transfer olacağı yönündeki iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi ve oyuncunun henüz herhangi bir teklif almadığını açıkladıYücel ayrıca, Süper Lig'deki son haftalarda yabancı hakemlerin VAR koltuğunda oturmasının maçların daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağladığını ve Türkiye Kupası'nda da benzer bir uygulamanın talep edileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html
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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol, süper lig, futbol, var, lig
Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'den yabancı VAR açıklaması
13:35 16.04.2024 (güncellendi: 14:18 16.04.2024)
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Yücel, Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasının Türkiye Kupası maçlarında da talep edileceğini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Yücel, son haftalarda Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasının başarıyla kullanılmasından sonra aynı sistemin Türkiye Kupası maçlarında da talep edileceğini ifade etti.
Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılmasının ardından kulübün odaklandığı hedefin Türkiye Kupası olduğunu belirtti. Asbaşkan ayrıca takımın transfer komitesi kurduklarını ve yerli ve yabancı teknik direktör alternatiflerine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.
'TFF seçimiyle ilgili Beşiktaş'ın duruşu sabittir'
Yücel, taraftarlardan gelen sosyal medya yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğini ve transfer komitesinin belirlediği strateji doğrultusunda hareket edileceğini de vurguladı. Asbaşkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kuruluyla ilgili olarak ise Beşiktaş'ın duruşunun sabit olduğunu ve ilk günkü kararlılıkla hareket ettiklerini belirtti.
Semih Kılıçsoy iddialarını yalanladı
Ayrıca, genç yetenek Semih Kılıçsoy'un Avrupa'daki kulüplere transfer olacağı yönündeki iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi ve oyuncunun henüz herhangi bir teklif almadığını açıkladı
Yücel ayrıca, Süper Lig'deki son haftalarda yabancı hakemlerin VAR koltuğunda oturmasının maçların daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağladığını ve Türkiye Kupası'nda da benzer bir uygulamanın talep edileceğini belirtti.