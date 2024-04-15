https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/subat-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1082771566.html
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T10:04+0300
2024-04-15T10:04+0300
2024-04-15T11:00+0300
ekonomi
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türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 oldu.İşsizlik, ocak ayında yüzde 9.1 olarak kaydedilmişti.Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.İstihdam oranı ne oldu?İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.5, kadınlarda yüzde 32.5 olarak gerçekleşti.İşgücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.7, kadınlarda yüzde 36.6 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 15.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.4, kadınlarda ise yüzde 19.6 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/merkez-bankasi-bilancosunda-tarihi-zarar-1082770540.html
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şubat ayı işsizlik oranı, şubat 2024 işsizlik oranı
şubat ayı işsizlik oranı, şubat 2024 işsizlik oranı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:04 15.04.2024 (güncellendi: 11:00 15.04.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 oldu.
İşsizlik, ocak ayında yüzde 9.1 olarak kaydedilmişti.
Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.5, kadınlarda yüzde 32.5 olarak gerçekleşti.
İşgücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.7, kadınlarda yüzde 36.6 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 15.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.4, kadınlarda ise yüzde 19.6 olarak tahmin edildi.