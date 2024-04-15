https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/merkez-bankasi-bilancosunda-tarihi-zarar-1082770540.html
Merkez Bankası bilançosunda tarihi zarar: Sebebi belli oldu
Merkez Bankası bilançosunda tarihi zarar: Sebebi belli oldu
Sputnik Türkiye
TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92. Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası, 2023 yılında 818.2 milyar lira rekor zarar açıkladı. Peki bu... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:39+0300
2024-04-15T09:39+0300
2024-04-15T10:12+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
bilanço
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TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası, 2023 yılı için 818.2 milyar lira tarihi zarar açıkladı.Bankanın 2023 yılındaki zararının 818.2 milyar liraya ulaşmasının nedeninin kur korumalı mevduat fark ödemeleri olduğu belirtildi. Banka, aynı dönemde 6.92 trilyon lira aktif varlığa sahip olduğunu açıkladı.Geçmiş yıllarda Merkez Bankası, 2021'de 57.5 milyar lira, 2022'de ise 72 milyar lira kar açıklamıştı. Daha önce elde edilen kâr, ihtiyat akçesi olarak Hazine'ye aktarılmıştı.Merkez Bankası'nın bilançosuna ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Toplantıda 2023 hesap yılına ilişkin raporlar okunacak, bilanço ve kâr-zarar hesabı onaylanacak. Ayrıca Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için seçimler gerçekleştirilecek.'Kar veya zarar etmelerinin önemi yoktur'Merkez Bankası'nın açıkladığı bilançoyu BloombergHT'ye değerlendiren Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Selva Demiralp, "Aslında merkez bankalarının kar veya zarar etmelerinin pek fazla önemi yoktur. Merkez bankaları kar amacı gütmezler. Merkez bankalarının başarısı koydukları hedefe ne derece ulaştıklarıyla ölçülür. Önemli olan merkez bankalarının kişilerle bir alış verişi olmamasıdır. Bizde ise KKM nedeniyle TC Merkez Bankası kişilerle parasal ilişkiye girdi. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bircok-kisi-bilmiyor-bulus-yapan-isci-karsiliginda-ne-aliyor-1082768731.html
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merkez bakası bilançosu, merkez bankası 2023 bilanço, merkez bankası zararı
merkez bakası bilançosu, merkez bankası 2023 bilanço, merkez bankası zararı
Merkez Bankası bilançosunda tarihi zarar: Sebebi belli oldu
09:39 15.04.2024 (güncellendi: 10:12 15.04.2024)
TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92. Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası, 2023 yılında 818.2 milyar lira rekor zarar açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?
TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası, 2023 yılı için 818.2 milyar lira tarihi zarar açıkladı.
Bankanın 2023 yılındaki zararının 818.2 milyar liraya ulaşmasının nedeninin kur korumalı mevduat fark ödemeleri olduğu belirtildi. Banka, aynı dönemde 6.92 trilyon lira aktif varlığa sahip olduğunu açıkladı.
Geçmiş yıllarda Merkez Bankası, 2021'de 57.5 milyar lira, 2022'de ise 72 milyar lira kar açıklamıştı. Daha önce elde edilen kâr, ihtiyat akçesi olarak Hazine'ye aktarılmıştı.
Merkez Bankası'nın bilançosuna ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Toplantıda 2023 hesap yılına ilişkin raporlar okunacak, bilanço ve kâr-zarar hesabı onaylanacak. Ayrıca Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için seçimler gerçekleştirilecek.
'Kar veya zarar etmelerinin önemi yoktur'
Merkez Bankası'nın açıkladığı bilançoyu BloombergHT'ye değerlendiren Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Selva Demiralp, "Aslında merkez bankalarının kar veya zarar etmelerinin pek fazla önemi yoktur. Merkez bankaları kar amacı gütmezler. Merkez bankalarının başarısı koydukları hedefe ne derece ulaştıklarıyla ölçülür. Önemli olan merkez bankalarının kişilerle bir alış verişi olmamasıdır. Bizde ise KKM nedeniyle TC Merkez Bankası kişilerle parasal ilişkiye girdi. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.