https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyanin-guneyindeki-krasnodar-bolgesinde-ukrayna-ihasi-engellendi-1082772214.html

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin güneyindeki Krasnodar bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T10:21+0300

2024-04-15T10:21+0300

2024-04-15T10:30+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

krasnodar

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307263_0:43:2859:1651_1920x0_80_0_0_013425b0a90c09b607cf8466d32f26bf.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Krasnodar Bölgesi’nde dün de 10 İHA imha edilmişti.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/fransa-ukraynaya-yeni-parti-caesar-topcu-sistemi-gonderdi-1082769005.html

rusya

krasnodar

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon