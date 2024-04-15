https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyanin-guneyindeki-krasnodar-bolgesinde-ukrayna-ihasi-engellendi-1082772214.html
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin güneyindeki Krasnodar bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T10:21+0300
2024-04-15T10:21+0300
2024-04-15T10:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
krasnodar
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Krasnodar Bölgesi’nde dün de 10 İHA imha edilmişti.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/fransa-ukraynaya-yeni-parti-caesar-topcu-sistemi-gonderdi-1082769005.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi
10:21 15.04.2024 (güncellendi: 10:30 15.04.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin güneyindeki Krasnodar bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Krasnodar bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Krasnodar Bölgesi’nde dün
de 10 İHA imha edilmişti.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya topraklarındaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri bu girişimleri engelliyor.