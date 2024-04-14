https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-5-iha-etkisiz-hale-getirildi-1082748743.html
Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 5 İHA etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 5 İHA etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusu tarafından saldırı amacıyla kullanılan 5 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T11:15+0300
2024-04-14T11:15+0300
2024-04-14T11:15+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
askeri operasyon
karadeniz
ukrayna
ukrayna ordusu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 06.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını engellediği belirtilirken, “Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracı, Karadeniz suları üzerinde görev yapan uçaksavar hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, uçak tipi insansız hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekerken, aynı zamanda Krasnodar semalarında 07.00 itibariyle yarım saat içerisinde düzenlenen yaklaşık 15 İHA saldırısının etkisiz hale getirildiğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-rus-ordusu-itirafi-1082727331.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, askeri operasyon, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, askeri operasyon, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 5 İHA etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusu tarafından saldırı amacıyla kullanılan 5 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 06.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını engellediği belirtilirken, “Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracı, Karadeniz suları üzerinde görev yapan uçaksavar hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçak tipi insansız hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekerken, aynı zamanda Krasnodar semalarında 07.00 itibariyle yarım saat içerisinde düzenlenen yaklaşık 15 İHA saldırısının etkisiz hale getirildiğini de ekledi.