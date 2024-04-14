https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-5-iha-etkisiz-hale-getirildi-1082748743.html

Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 5 İHA etkisiz hale getirildi

Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 5 İHA etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusu tarafından saldırı amacıyla kullanılan 5 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T11:15+0300

2024-04-14T11:15+0300

2024-04-14T11:15+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

askeri operasyon

karadeniz

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 06.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını engellediği belirtilirken, “Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracı, Karadeniz suları üzerinde görev yapan uçaksavar hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, uçak tipi insansız hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekerken, aynı zamanda Krasnodar semalarında 07.00 itibariyle yarım saat içerisinde düzenlenen yaklaşık 15 İHA saldırısının etkisiz hale getirildiğini de ekledi.

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