https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/fransa-ukraynaya-yeni-parti-caesar-topcu-sistemi-gonderdi-1082769005.html

Fransa, Ukrayna’ya yeni parti Caesar topçu sistemi gönderdi

Fransa, Ukrayna’ya yeni parti Caesar topçu sistemi gönderdi

Sputnik Türkiye

Zaporojye’de ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T08:57+0300

2024-04-15T08:57+0300

2024-04-15T08:57+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

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kundağı motorlu topçu sistemi

caesar

askeri yardım

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Sputnik’e konuşan Rogov, Ukrayna ordusunun Fransa’dan yeni Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerini teslim aldığını bildirirken, “Düşman yoğun topçu saldırılar düzenleyerek cephaneden tasarruf etmiyor” ifadesini kullandı.“Fransa, Ukraynalı militanlara silah sağlamaya devam ediyor” diyen Rogov, düşmanın bu sistemler yardımıyla Zaporojye bölgesinin Rus ordusu tarafından özgürleştirilen kısmını bombalamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.Dinyeper Nehrinin alt kısımlarında bulunan Zaporojye bölgesi, 2022 Eylül ayında gerçekleştirilen referandumla Rusya Federasyonu’na katılmıştı. Referandum sonuçlarını tanımayan Ukrayna, Zaporojye’nin Rusya kontrolündeki yüzde 70’lik kısmını bombalıyor.NATO ülkeleri, Ukrayna’ya toplam maliyeti onlarca milyar dolara varan silah yardımlarını sürdürüyor. Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya silah sağlamasının sadece çatışmanın uzamasına yardımcı olduğunu ve Batı silahı taşıyan araçların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/almanya-ukraynaya-bir-patriot-sistemi-daha-teslim-edecek-1082733741.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, fransa, kundağı motorlu topçu sistemi, caesar, askeri yardım