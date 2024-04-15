https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/poligonda-kafasina-sikarak-intihar-etmisti-doktorun-bitcoinde-buyuk-zarar-ettigi-ortaya-cikti--1082770097.html
Poligonda kafasına sıkarak intihar etmişti: Doktorun Bitcoin'de büyük zarar ettiği ortaya çıktı
Poligonda kafasına sıkarak intihar etmişti: Doktorun Bitcoin'de büyük zarar ettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:41+0300
2024-04-15T09:41+0300
2024-04-15T10:00+0300
türkiye
doktor
diyarbakır
bitcoin
atış poligonu
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14 Nisan'da Diyarbakır'da poligonda tabancayı başına dayayarak intihar eden doktorun sosyal medya hesaplarına bakıldığında son dönemde Bitcoin'den büyük zarar ettiği ortaya çıktı. BillMunny7 adlı X sosyal medya hesabını kullandığı anlaşılan 33 yaşında doktor Doktor G. Ç'nin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı ve sürekli olarak Bitcoin ile ilgilendiği görüldü. Kişinin takipçileri ise üzgün olduklarını mesajlarla iletti. Ne olmuştu?Diyarbakır'da bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada silahı başına dayayarak ateş etmişti.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edilse de, doktorun salonda hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/diyarbakirda-poligona-atis-yapmaya-giden-doktor-atis-sirasinda-kendini-vurarak-hayatini-kaybetti-1082754902.html
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doktor, diyarbakır, bitcoin, atış poligonu, intihar, twitter , x
doktor, diyarbakır, bitcoin, atış poligonu, intihar, twitter , x
Poligonda kafasına sıkarak intihar etmişti: Doktorun Bitcoin'de büyük zarar ettiği ortaya çıktı
09:41 15.04.2024 (güncellendi: 10:00 15.04.2024)
Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.
14 Nisan'da Diyarbakır'da poligonda tabancayı başına dayayarak intihar eden doktorun sosyal medya hesaplarına bakıldığında son dönemde Bitcoin'den büyük zarar ettiği ortaya çıktı.
BillMunny7 adlı X sosyal medya hesabını kullandığı anlaşılan 33 yaşında doktor Doktor G. Ç'nin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı ve sürekli olarak Bitcoin ile ilgilendiği görüldü.
Kişinin takipçileri ise üzgün olduklarını mesajlarla iletti.
Diyarbakır'da bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada silahı başına dayayarak ateş etmişti.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edilse de, doktorun salonda hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.