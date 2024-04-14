https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/diyarbakirda-poligona-atis-yapmaya-giden-doktor-atis-sirasinda-kendini-vurarak-hayatini-kaybetti-1082754902.html

Diyarbakır'da poligona atış yapmaya giden doktor, atış sırasında kendini vurarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da poligona atış yapmaya giden doktor, atış sırasında kendini vurarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T15:30+0300

2024-04-14T15:30+0300

2024-04-14T15:30+0300

türkiye

atış poligonu

diyarbakır

doktor

ölüm

silah

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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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türkiye

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atış poligonu, diyarbakır, doktor, ölüm, silah