https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/diyarbakirda-poligona-atis-yapmaya-giden-doktor-atis-sirasinda-kendini-vurarak-hayatini-kaybetti-1082754902.html
Diyarbakır'da poligona atış yapmaya giden doktor, atış sırasında kendini vurarak hayatını kaybetti
Diyarbakır'da poligona atış yapmaya giden doktor, atış sırasında kendini vurarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T15:30+0300
2024-04-14T15:30+0300
2024-04-14T15:30+0300
türkiye
atış poligonu
diyarbakır
doktor
ölüm
silah
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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/hazine-yarin-2-ihale-ve-2-dogrudan-satis-gerceklestirecek-1082753167.html
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atış poligonu, diyarbakır, doktor, ölüm, silah
atış poligonu, diyarbakır, doktor, ölüm, silah
Diyarbakır'da poligona atış yapmaya giden doktor, atış sırasında kendini vurarak hayatını kaybetti
Diyarbakır’da atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.