https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/annelere-325-euro-destek-odemesi-basvurulari-nasil-yapilacak-basvuru-sartlari-neler-1082767053.html

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi nasıl olacak?

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek sağlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T06:44+0300

2024-04-15T06:44+0300

2024-04-15T06:47+0300

ekonomi

destek

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ödeme

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maaş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kimlerin başvuru yapabileceği ve nasıl başvuru yapılacağı gündeme geldi. Peki, annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:Desteğe kimler başvuracak?Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. Projeden 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı yararlanabilecek.Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.350 euro kaç TL?Bugünün güncel kuru ile 350 euro yaklaşık 12 bin 82 TL yapıyor.

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