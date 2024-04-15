https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/annelere-325-euro-destek-odemesi-basvurulari-nasil-yapilacak-basvuru-sartlari-neler-1082767053.html
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi nasıl olacak?
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek sağlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T06:44+0300
2024-04-15T06:44+0300
2024-04-15T06:47+0300
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kimlerin başvuru yapabileceği ve nasıl başvuru yapılacağı gündeme geldi. Peki, annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:Desteğe kimler başvuracak?Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. Projeden 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı yararlanabilecek.Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.350 euro kaç TL?Bugünün güncel kuru ile 350 euro yaklaşık 12 bin 82 TL yapıyor.
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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi nasıl olacak?
06:44 15.04.2024 (güncellendi: 06:47 15.04.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek sağlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, "Annelere 325 avro yardım başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu gündeme geldi. Destek paketine dair merak edilenler ve başvuru şartları Sputnik'in derlemesinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kimlerin başvuru yapabileceği ve nasıl başvuru yapılacağı gündeme geldi. Peki, annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?
Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."
Desteğe kimler başvuracak?
Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. Projeden 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı yararlanabilecek.
Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.
Bugünün güncel kuru ile 350 euro yaklaşık 12 bin 82 TL yapıyor.