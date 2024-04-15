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Macron, İran'ın tecrit edilmesi çağrısında bulundu
Macron, İran'ın tecrit edilmesi çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Ülkesinin Afrika'da kaybettiği nüfuzuyla giderek silinen uluslararası rolünü Ukrayna’ya asker gönderme planlarında arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T12:25+0300
2024-04-15T12:25+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
israil
iran
misilleme
füze saldırısı
rusya
ortadoğu
savaş
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Başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik bu hafta sonu gerçekleştirdiği saldırıya değindiği konuşmasında, Tahran'ın, Şam'daki konsolosluğuna 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıya orantısız yanıt verdiğini savunurken, “Bugün gerilimin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacağız. Gerilimi tırmandırarak değil, İran'ı izole ederek, bölge ülkelerini İran'ın bir tehlike olduğuna ikna ederek, bölgede barışa giden bir yol bulmak için yaptırımları ve nükleer faaliyetler üzerindeki baskıyı artırarak karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.İsrail’in bugün kendini savunduğunu ve gerilimin temelinde Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının yattığını iddia eden Fransız lider, “Bir yandan İsrail'in kendini savunmasını garanti altına almak için İsrail'in yanında olmamız, diğer yandan da gerilimin tırmanmasını önlemek için sınırların belirlenmesi çağrısında bulunmamız gerekiyor. Her seferinde yeni sınırların ihlal edilmesini önlememiz gerekiyor” diye konuştu.Fransa'nın bu konuda tüm bölgesel ortaklarla birlikte çalıştığını ancak ABD'nin bölgedeki önemli rolünün dikkate alınması gerektiğini söyleyen Macron, Washington’un İran'ın kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu, İsrail'in zaferi çünkü füzelerin ve dronların neredeyse tamamını durdurmayı başardı” derken, İran saldırıları sırasında, Ürdün'ün talebi üzerine ülke hava sahasında İran'dan gelen dronları kendi uçaklarıyla vurduklarını belirtti.Fransa'nın Ürdün'de askeri üssünün bulunduğunu anımsatan Macron, Ürdün hava sahasının ihlal edildiğini söyledi.‘Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz’Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasını istemediklerinin altını çizen Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirdi.Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-saldirisina-iliskin-bmgk-toplantisinda-batiya-cifte-standart-tepkisi-1082771273.html
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emmanuel macron, fransa, israil, iran, misilleme, füze saldırısı, rusya, ortadoğu, savaş, hamas, vladimir putin, abd
emmanuel macron, fransa, israil, iran, misilleme, füze saldırısı, rusya, ortadoğu, savaş, hamas, vladimir putin, abd

Macron, İran'ın tecrit edilmesi çağrısında bulundu

12:25 15.04.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Ülkesinin Afrika'da kaybettiği nüfuzuyla giderek silinen uluslararası rolünü Ukrayna’ya asker gönderme planlarında arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu’da gerilimi önlemek için yaptırımların güçlendirilmesi ve İran'ın tecrit edilmesi gerektiğini söyledi.
Başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik bu hafta sonu gerçekleştirdiği saldırıya değindiği konuşmasında, Tahran'ın, Şam'daki konsolosluğuna 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıya orantısız yanıt verdiğini savunurken, “Bugün gerilimin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacağız. Gerilimi tırmandırarak değil, İran'ı izole ederek, bölge ülkelerini İran'ın bir tehlike olduğuna ikna ederek, bölgede barışa giden bir yol bulmak için yaptırımları ve nükleer faaliyetler üzerindeki baskıyı artırarak karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
İsrail’in bugün kendini savunduğunu ve gerilimin temelinde Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının yattığını iddia eden Fransız lider, “Bir yandan İsrail'in kendini savunmasını garanti altına almak için İsrail'in yanında olmamız, diğer yandan da gerilimin tırmanmasını önlemek için sınırların belirlenmesi çağrısında bulunmamız gerekiyor. Her seferinde yeni sınırların ihlal edilmesini önlememiz gerekiyor” diye konuştu.
Fransa'nın bu konuda tüm bölgesel ortaklarla birlikte çalıştığını ancak ABD'nin bölgedeki önemli rolünün dikkate alınması gerektiğini söyleyen Macron, Washington’un İran'ın kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu, İsrail'in zaferi çünkü füzelerin ve dronların neredeyse tamamını durdurmayı başardı” derken, İran saldırıları sırasında, Ürdün'ün talebi üzerine ülke hava sahasında İran'dan gelen dronları kendi uçaklarıyla vurduklarını belirtti.
Fransa'nın Ürdün'de askeri üssünün bulunduğunu anımsatan Macron, Ürdün hava sahasının ihlal edildiğini söyledi.

‘Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz’

Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasını istemediklerinin altını çizen Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirdi.
Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.
Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
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