https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kolombiya-lideri-petro-israil-bm-kararlarina-uymuyor-1082770385.html
Kolombiya lideri Petro: İsrail, BM kararlarına uymuyor
Kolombiya lideri Petro: İsrail, BM kararlarına uymuyor
Sputnik Türkiye
Gazze'de insani yardım konvoylarına saldıran İsrail güçlerinin eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:27+0300
2024-04-15T09:27+0300
2024-04-15T09:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
birleşmiş milletler (bm)
ateşkes
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
kolombiya
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İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği son saldırıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Petro, "Yeniden başladı. Dünkü saldırılara gösterilen şiddetli tepkinin ardından, çocukların öldürülmesine ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes kararının ihlal edilmesine devam edildi. İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor" ifadesini kullandı.Öte yandan Petro, Kolombiya'da yayın yapan Semana dergisinin yazarı Vicky Davila'nın kendisine 'antisemitizm' suçlaması yöneltmesine tepki gösterdi.Davila'nın, İsrail ve ABD yanlısı sözlerini alıntılayan Petro, "Her çocuğun savaş nedeniyle ölmesini kınıyorum. 'Peki Vicky, sen bunu hiç yaptın mı?" diye sordu.Petro hükümeti karşıtı yazıları ve yayınlarıyla bilinen Davila, özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Petro'yu sıklıkla hedef alıyor.
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), ateşkes, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kolombiya, gustavo petro
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), ateşkes, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kolombiya, gustavo petro
Kolombiya lideri Petro: İsrail, BM kararlarına uymuyor
09:27 15.04.2024 (güncellendi: 09:38 15.04.2024)
Gazze'de insani yardım konvoylarına saldıran İsrail güçlerinin eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına uymamakla suçladı
İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği son saldırıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Petro, "Yeniden başladı. Dünkü saldırılara gösterilen şiddetli tepkinin ardından, çocukların öldürülmesine ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes kararının ihlal edilmesine devam edildi. İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan Petro, Kolombiya'da yayın yapan Semana dergisinin yazarı Vicky Davila'nın kendisine 'antisemitizm' suçlaması yöneltmesine tepki gösterdi.
Davila'nın, İsrail ve ABD yanlısı sözlerini alıntılayan Petro, "Her çocuğun savaş nedeniyle ölmesini kınıyorum. 'Peki Vicky, sen bunu hiç yaptın mı?" diye sordu.
Petro hükümeti karşıtı yazıları ve yayınlarıyla bilinen Davila, özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Petro'yu sıklıkla hedef alıyor.