https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kolombiya-lideri-petro-israil-bm-kararlarina-uymuyor-1082770385.html

Kolombiya lideri Petro: İsrail, BM kararlarına uymuyor

Kolombiya lideri Petro: İsrail, BM kararlarına uymuyor

Sputnik Türkiye

Gazze'de insani yardım konvoylarına saldıran İsrail güçlerinin eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T09:27+0300

2024-04-15T09:27+0300

2024-04-15T09:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

birleşmiş milletler (bm)

ateşkes

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

kolombiya

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İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği son saldırıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Petro, "Yeniden başladı. Dünkü saldırılara gösterilen şiddetli tepkinin ardından, çocukların öldürülmesine ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes kararının ihlal edilmesine devam edildi. İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor" ifadesini kullandı.Öte yandan Petro, Kolombiya'da yayın yapan Semana dergisinin yazarı Vicky Davila'nın kendisine 'antisemitizm' suçlaması yöneltmesine tepki gösterdi.Davila'nın, İsrail ve ABD yanlısı sözlerini alıntılayan Petro, "Her çocuğun savaş nedeniyle ölmesini kınıyorum. 'Peki Vicky, sen bunu hiç yaptın mı?" diye sordu.Petro hükümeti karşıtı yazıları ve yayınlarıyla bilinen Davila, özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Petro'yu sıklıkla hedef alıyor.

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israil

gazze

gazze şeridi

kolombiya

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Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), ateşkes, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kolombiya, gustavo petro