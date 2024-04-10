https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bm-genel-sekreteri-guterresten-ramazan-bayrami-mesaji-kalbim-kirik-1082628764.html

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık

Sputnik Türkiye

İslam alemine seslenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T07:02+0300

2024-04-10T07:02+0300

2024-04-10T07:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

sudan

ortadoğu

ramazan

ramazan bayramı

guterres

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X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nı kutlayan İslam alemine hitaben bayram mesajı paylaşan Guterres, video paylaşımında yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" ifadesini kullandı.BM Genel Sekreteri, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

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israil

gazze

gazze şeridi

sudan

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sudan, ortadoğu, ramazan, ramazan bayramı, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)