https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bm-genel-sekreteri-guterresten-ramazan-bayrami-mesaji-kalbim-kirik-1082628764.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık
Sputnik Türkiye
İslam alemine seslenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T07:02+0300
2024-04-10T07:02+0300
2024-04-10T07:02+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
sudan
ortadoğu
ramazan
ramazan bayramı
guterres
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X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nı kutlayan İslam alemine hitaben bayram mesajı paylaşan Guterres, video paylaşımında yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" ifadesini kullandı.BM Genel Sekreteri, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gazzedeki-ogrenci-savastan-once-muhasebecilik-okuyordum-simdi-humus-satiyorum-1082616627.html
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gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sudan, ortadoğu, ramazan, ramazan bayramı, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sudan, ortadoğu, ramazan, ramazan bayramı, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık
İslam alemine seslenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok yerde Müslümanların bayramı kutlayamamasından dolayı 'kalbinin kırık olduğunu' vurguladı.
X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nı kutlayan İslam alemine hitaben bayram mesajı paylaşan Guterres, video paylaşımında yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.
Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.