https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/israil-ordusu-refah-harekati-icin-yedek-askerleri-goreve-cagiriyor-1082778922.html

İsrail ordusu, Refah harekatı için yedek askerleri göreve çağırıyor

İsrail ordusu, Refah harekatı için yedek askerleri göreve çağırıyor

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki gerilimi iktidarda kalmak için sürdürdüğü iddia edilen Netanyahu, Gazze'de ateşkes çağrılarına yanaşmazken, saldırılarını sürdüren İsrail ordusu... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T13:01+0300

2024-04-15T13:01+0300

2024-04-15T13:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

benyamin netanyahu

refah sınır kapısı

mısır

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Durum değerlendirmesine göre ordu, Gazze Şeridi’nde operasyonel görevler yürütmek üzere önümüzdeki günlerde yaklaşık iki tugay yedek askeri görevlendirecek" ifadelerine yer verildi.İsrail ordu radyosu da ordunun Carmeli (2) Tugayı ve 679. Zırhlı Tugayı’nı dün gece seferber ettiğini belirterek, "İsrail'in Refah’taki operasyonun tarihini öne çekmeyi düşündüğünü" açıkladı.Her iki tugayın da Gazze Şeridi’nin merkezine gireceği, birinin Gazze’nin kuzey ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda diğerinin ise Gazze kıyısındaki ABD iskelesinin güvenliğini sağlayacağı bildirilen açıklamada, yedek birliklerin seferber edilmesinin "Refah'taki operasyonları mümkün kılmayı amaçladığı" kaydedildi.İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için tarihin belli olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu adımı ertelediği iddiasına yer verilmişti.Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için ‘tarihin belirlendiğini’ söylemişti.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakani-blinken-refah-operasyonu-icin-israilin-bize-ilettigi-tarih-yok-1082623438.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı, mısır, filistin sorunu, soykırım