https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakani-blinken-refah-operasyonu-icin-israilin-bize-ilettigi-tarih-yok-1082623438.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için İsrail'in bize ilettiği tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için İsrail'in bize ilettiği tarih yok

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendilerine 'Refah'a yönelik askeri operasyon' konusunda herhangi bir tarih iletmediğini ancak mevcut haliyle... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T22:49+0300

2024-04-09T22:49+0300

2024-04-09T22:50+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

israil-filistin

israil

refah

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından Gazze'deki son durumu değerlendirdi.İsrail'in sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah'ı işgal etmesine karşı olduklarını hatırlatan Blinken, bu konuda İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'Refah'a kara operasyonu tarihini belirledikleri' yönündeki açıklamasına atıf yaparak, "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok" dedi.İsrail'in bölgedeki sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti.Blinken, İsrail heyetinin gelecek hafta Washington'a gelebileceğini ve ilgili görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/netanyahu-15-milyon-filistinlinin-oldugu-refaha-kara-saldirisi-icin-tarihin-belirlendigini-duyurdu-1082591558.html

israil

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antony blinken, israil-filistin, israil, refah