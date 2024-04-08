https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/netanyahu-15-milyon-filistinlinin-oldugu-refaha-kara-saldirisi-icin-tarihin-belirlendigini-duyurdu-1082591558.html
Netanyahu, Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini duyurdu
Netanyahu, Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendiğini... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T21:13+0300
2024-04-08T21:13+0300
2024-04-08T21:14+0300
benyamin netahyahu
israil- filistin çatışması
refah
gazze şeridi
gazze
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve 'Hamas’a karşı zaferi' amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var” ifadelerine yer verdi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-fidan-israile-yonelik-bir-dizi-yeni-tedbir-almayi-kararlastirdik-1082590719.html
refah
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benyamin netahyahu, refah, gazze şeridi, gazze
benyamin netahyahu, refah, gazze şeridi, gazze
Netanyahu, Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini duyurdu
21:13 08.04.2024 (güncellendi: 21:14 08.04.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve 'Hamas’a karşı zaferi' amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var” ifadelerine yer verdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.