https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-ve-israil-karsilastirma-hangi-ulke-neye-sahip-1082776080.html

İran ve İsrail'in askeri güçlerinin karşılaştırması: Hangi ülke neye sahip?

İran ve İsrail'in askeri güçlerinin karşılaştırması: Hangi ülke neye sahip?

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in 1 Nisan tarihinde İran’ın Şam Büyükelçiliği’ne suikast saldırısı sonrası Kudüs Gücü’nün Lübnan sorumlusu tuğgeneral... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

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İran, 13 Nisan gecesinde İsrail'in 1 Nisan'daki Şam saldırısına misilleme olarak İsrail topraklarına İHA ve füzeler yolladı. İsrail'de ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla başlayan gerilim Demir Kubbe'nin devreye girmesi ve İran'ın saldırılarını durdurmasıyla sona erdi. Yaşanan gerilimin ardından iki ülkenin sahip olduğu askeri güç karşılaştırması gündem oldu.World Of Statistics, İran ve İsrail'in sahip olduğu askeri personel, finansal, deniz, kara ve hava gücünü karşılaştırdı. İki ülkenin mevcut durumda sahip olduğu güçler şöyle: Toplam nüfus: İsrail: 9.04 milyon, İran: 87.6 milyonMevcut insan gücü: İsrail: 3.80 milyon, İran: 49.05 milyonAskerliğe uygun: İsrail: 3.16 milyon, İran: 41.17 milyonAktif askeri personel: İsrail: 170 bin, İran: 610 binYedek askeri personel: İsrail: 465 bin, İran: 350 binParamiliter güçler: İsrail: 35 bin, İran: 220 binSavunma bütçesi: İsrail: 24.4 milyar dolar, İran: 9.95 milyar dolarDış borç: İsrail: 135 milyar dolar, İran: 8 milyar dolarDış rezerv: İsrail: 212.93 milyar dolar, İran: 127.15 milyar dolarToplam hava aracı: İsrail: 612, İran: 551Savaş uçağı: İsrail: 241, İran: 186Taarruz helikopteri: İsrail: 48, İran: 13Havaalanları: İsrail: 42, İran: 319Tank gücü: İsrail: 1.370, İran: 1.996Zırhlı araçlar: İsrail: 43.407, İran: 65.765Kundağı motorlu topçu: İsrail: 650, İran: 580Filo gücü: İsrail: 67, İran: 101Denizaltılar: İsrail: 5, İran: 19Ticaret gemisi: İsrail: 45, İran: 942Petrol üretimi: İsrail : 0 varil, İran: 3.45 milyon varil

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html

israil

iran

tahran

tel aviv

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