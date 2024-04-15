https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-ve-israil-karsilastirma-hangi-ulke-neye-sahip-1082776080.html
İran ve İsrail'in askeri güçlerinin karşılaştırması: Hangi ülke neye sahip?
İran ve İsrail'in askeri güçlerinin karşılaştırması: Hangi ülke neye sahip?
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, İsrail’in 1 Nisan tarihinde İran’ın Şam Büyükelçiliği’ne suikast saldırısı sonrası Kudüs Gücü’nün Lübnan sorumlusu tuğgeneral... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T14:03+0300
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İran, 13 Nisan gecesinde İsrail'in 1 Nisan'daki Şam saldırısına misilleme olarak İsrail topraklarına İHA ve füzeler yolladı. İsrail'de ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla başlayan gerilim Demir Kubbe'nin devreye girmesi ve İran'ın saldırılarını durdurmasıyla sona erdi. Yaşanan gerilimin ardından iki ülkenin sahip olduğu askeri güç karşılaştırması gündem oldu.World Of Statistics, İran ve İsrail'in sahip olduğu askeri personel, finansal, deniz, kara ve hava gücünü karşılaştırdı. İki ülkenin mevcut durumda sahip olduğu güçler şöyle: Toplam nüfus: İsrail: 9.04 milyon, İran: 87.6 milyonMevcut insan gücü: İsrail: 3.80 milyon, İran: 49.05 milyonAskerliğe uygun: İsrail: 3.16 milyon, İran: 41.17 milyonAktif askeri personel: İsrail: 170 bin, İran: 610 binYedek askeri personel: İsrail: 465 bin, İran: 350 binParamiliter güçler: İsrail: 35 bin, İran: 220 binSavunma bütçesi: İsrail: 24.4 milyar dolar, İran: 9.95 milyar dolarDış borç: İsrail: 135 milyar dolar, İran: 8 milyar dolarDış rezerv: İsrail: 212.93 milyar dolar, İran: 127.15 milyar dolarToplam hava aracı: İsrail: 612, İran: 551Savaş uçağı: İsrail: 241, İran: 186Taarruz helikopteri: İsrail: 48, İran: 13Havaalanları: İsrail: 42, İran: 319Tank gücü: İsrail: 1.370, İran: 1.996Zırhlı araçlar: İsrail: 43.407, İran: 65.765Kundağı motorlu topçu: İsrail: 650, İran: 580Filo gücü: İsrail: 67, İran: 101Denizaltılar: İsrail: 5, İran: 19Ticaret gemisi: İsrail: 45, İran: 942Petrol üretimi: İsrail : 0 varil, İran: 3.45 milyon varil
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html
israil
iran
tahran
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Kerimcan Malaz
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Kerimcan Malaz
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iran israil savaşı, iran israil son durum, israil iran savaşı neden çıktı, iran israil karşılaştırma
iran israil savaşı, iran israil son durum, israil iran savaşı neden çıktı, iran israil karşılaştırma
İran ve İsrail'in askeri güçlerinin karşılaştırması: Hangi ülke neye sahip?
14:03 15.04.2024 (güncellendi: 14:24 15.04.2024)
İran Devrim Muhafızları, İsrail’in 1 Nisan tarihinde İran’ın Şam Büyükelçiliği’ne suikast saldırısı sonrası Kudüs Gücü’nün Lübnan sorumlusu tuğgeneral öldürülmesine karşı 13 Nisan'da balistik füze ve İHA saldırısında bulunarak misilleme yaptı. Bölgede yaşanan gerilimin ardından iki ülkenin askeri gücü ve teçhizatı rakamlarla karşılaştırıldı.
İran, 13 Nisan gecesinde İsrail'in 1 Nisan'daki Şam saldırısına misilleme olarak İsrail topraklarına İHA ve füzeler yolladı.
İsrail'de ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla başlayan gerilim Demir Kubbe'nin devreye girmesi ve İran'ın saldırılarını durdurmasıyla sona erdi.
Yaşanan gerilimin ardından iki ülkenin sahip olduğu askeri güç karşılaştırması gündem oldu.
World Of Statistics, İran ve İsrail'in sahip olduğu askeri personel, finansal, deniz, kara ve hava gücünü karşılaştırdı.
İki ülkenin mevcut durumda sahip olduğu güçler şöyle:
Toplam nüfus: İsrail: 9.04 milyon, İran: 87.6 milyon
Mevcut insan gücü: İsrail: 3.80 milyon, İran: 49.05 milyon
Askerliğe uygun: İsrail: 3.16 milyon, İran: 41.17 milyon
Aktif askeri personel: İsrail: 170 bin, İran: 610 bin
Yedek askeri personel: İsrail: 465 bin, İran: 350 bin
Paramiliter güçler: İsrail: 35 bin, İran: 220 bin
Savunma bütçesi: İsrail: 24.4 milyar dolar, İran: 9.95 milyar dolar
Dış borç: İsrail: 135 milyar dolar, İran: 8 milyar dolar
Dış rezerv: İsrail: 212.93 milyar dolar, İran: 127.15 milyar dolar
Toplam hava aracı: İsrail: 612, İran: 551
Savaş uçağı: İsrail: 241, İran: 186
Taarruz helikopteri: İsrail: 48, İran: 13
Havaalanları: İsrail: 42, İran: 319
Tank gücü: İsrail: 1.370, İran: 1.996
Zırhlı araçlar: İsrail: 43.407, İran: 65.765
Kundağı motorlu topçu: İsrail: 650, İran: 580
Filo gücü: İsrail: 67, İran: 101
Denizaltılar: İsrail: 5, İran: 19
Ticaret gemisi: İsrail: 45, İran: 942
Petrol üretimi: İsrail : 0 varil, İran: 3.45 milyon varil