https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abdli-yetkili-biden-netanyahuya-irana-yonelik-saldiri-operasyonuna-katilmayacaklarini-ifade-etti-1082745316.html
ABD'li yetkili: Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırı operasyonuna katılmayacaklarını ifade etti
ABD'li yetkili: Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırı operasyonuna katılmayacaklarını ifade etti
Sputnik Türkiye
Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı operasyonuna... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T07:42+0300
2024-04-14T07:42+0300
2024-04-14T07:49+0300
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benyamin netahyahu
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operasyon
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, 'İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini' söylediği iddia edildi.Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.Biden, Netanyahu'ya 'ABD'nin İsrail'e desteği tamdır' mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, 'bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını' ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail 'karşı saldırısını' ABD'nin desteklemediğini kaydetti.ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını 'en güçlü şekilde' kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bidendan-netanyahuya-israile-desteklerinin-tam-oldugu-mesaji-1082744493.html
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joe biden, benyamin netahyahu, iran, operasyon, saldırı, abd, israil
joe biden, benyamin netahyahu, iran, operasyon, saldırı, abd, israil
ABD'li yetkili: Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırı operasyonuna katılmayacaklarını ifade etti
07:42 14.04.2024 (güncellendi: 07:49 14.04.2024)
Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayacağını açıkça ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, 'İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini' söylediği iddia edildi.
Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.
Biden, Netanyahu'ya 'ABD'nin İsrail'e desteği tamdır' mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.
Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, 'bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını' ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.
Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail 'karşı saldırısını' ABD'nin desteklemediğini kaydetti.
ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını 'en güçlü şekilde' kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.