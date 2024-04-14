https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abdli-yetkili-biden-netanyahuya-irana-yonelik-saldiri-operasyonuna-katilmayacaklarini-ifade-etti-1082745316.html

ABD'li yetkili: Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırı operasyonuna katılmayacaklarını ifade etti

ABD'li yetkili: Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırı operasyonuna katılmayacaklarını ifade etti

Sputnik Türkiye

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı operasyonuna... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T07:42+0300

2024-04-14T07:42+0300

2024-04-14T07:49+0300

joe biden

dünya

benyamin netahyahu

iran

operasyon

saldırı

abd

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082489475_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_7ca5601c8988b3fe61f2088677a17a3a.jpg

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, 'İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini' söylediği iddia edildi.Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.Biden, Netanyahu'ya 'ABD'nin İsrail'e desteği tamdır' mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, 'bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını' ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail 'karşı saldırısını' ABD'nin desteklemediğini kaydetti.ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını 'en güçlü şekilde' kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bidendan-netanyahuya-israile-desteklerinin-tam-oldugu-mesaji-1082744493.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, benyamin netahyahu, iran, operasyon, saldırı, abd, israil