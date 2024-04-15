https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-tehditiyle-okullar-kapanmisti-israilde-egitime-tekrar-baslanma-karari-alindi-1082771423.html

İran tehditiyle okullar kapanmıştı: İsrail'de eğitime tekrar başlanma kararı alındı

İran tehditiyle okullar kapanmıştı: İsrail'de eğitime tekrar başlanma kararı alındı

Sputnik Türkiye

İsrail'de ara verilen eğitime devam edileyeceği duyuruldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T09:59+0300

2024-04-15T09:59+0300

2024-04-15T10:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

iran

eğitim

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İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidinin ardından iki gün boyunca askeri önlemler kapsamında okulların tatil edildiği ve toplanma yasağının uygulandığı ülkede, bugünden itibaren okulların tekrar açılacağını ve toplanma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu.Ülke genelindeki güvenlik politikalarında değişiklik yapıldığına dair duyuru, İsrail ordusu tarafından yapıldı ve tehdit değerlendirmesinin ardından bu değişikliklerin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.Açıklamada, eğitim çalışmalarının yeniden başlatılacağı ve vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da artık geçerli olmayacağı ifade edildi.İsrail ordusu, İran'dan gelen olası saldırı tehdidi sebebiyle ülke genelinde okulların 13-14 Nisan tarihlerinde tatil edildiğini daha önce duyurmuştu.

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israil

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, eğitim