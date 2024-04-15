https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-tehditiyle-okullar-kapanmisti-israilde-egitime-tekrar-baslanma-karari-alindi-1082771423.html
İran tehditiyle okullar kapanmıştı: İsrail'de eğitime tekrar başlanma kararı alındı
İran tehditiyle okullar kapanmıştı: İsrail'de eğitime tekrar başlanma kararı alındı
Sputnik Türkiye
İsrail'de ara verilen eğitime devam edileyeceği duyuruldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:59+0300
2024-04-15T09:59+0300
2024-04-15T10:00+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidinin ardından iki gün boyunca askeri önlemler kapsamında okulların tatil edildiği ve toplanma yasağının uygulandığı ülkede, bugünden itibaren okulların tekrar açılacağını ve toplanma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu.Ülke genelindeki güvenlik politikalarında değişiklik yapıldığına dair duyuru, İsrail ordusu tarafından yapıldı ve tehdit değerlendirmesinin ardından bu değişikliklerin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.Açıklamada, eğitim çalışmalarının yeniden başlatılacağı ve vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da artık geçerli olmayacağı ifade edildi.İsrail ordusu, İran'dan gelen olası saldırı tehdidi sebebiyle ülke genelinde okulların 13-14 Nisan tarihlerinde tatil edildiğini daha önce duyurmuştu.
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, eğitim
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, eğitim
İran tehditiyle okullar kapanmıştı: İsrail'de eğitime tekrar başlanma kararı alındı
09:59 15.04.2024 (güncellendi: 10:00 15.04.2024)
İsrail'de ara verilen eğitime devam edileyeceği duyuruldu.
İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidinin ardından iki gün boyunca askeri önlemler kapsamında okulların tatil edildiği ve toplanma yasağının uygulandığı ülkede, bugünden itibaren okulların tekrar açılacağını ve toplanma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu.
Ülke genelindeki güvenlik politikalarında değişiklik yapıldığına dair duyuru, İsrail ordusu tarafından yapıldı ve tehdit değerlendirmesinin ardından bu değişikliklerin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
Açıklamada, eğitim çalışmalarının yeniden başlatılacağı ve vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da artık geçerli olmayacağı ifade edildi.
İsrail ordusu, İran'dan gelen olası saldırı tehdidi sebebiyle ülke genelinde okulların 13-14 Nisan tarihlerinde tatil edildiğini daha önce duyurmuştu.