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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi füze ve İHA'ları kullandı?
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi füze ve İHA'ları kullandı?
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafuzları Ordusu'nun önceki gün İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T11:15+0300
2024-04-15T11:16+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
israil
israil-filistin
misilleme
füze saldırısı
askeri operasyon
insansız hava aracı (iha)
balistik füze
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İran Devrim Muhafuzları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.Şahid-136 kamikaze İHA'larıİran devlet televizyonunun haberine göre Devrim Muhafızları, saatte 185 kilometre hıza ulaşabilen ve 2 bin kilometre menzile sahip yüzlerce Şahid-136 kamikaze İHA'sı kullandı. Bu İHA'lar 50 kilogramlık savaş başlığıyla 10 saat durmadan uçma kapasitesine sahip.Emad balistik füzeleriSaldırıda ayrıca İran'ın 2015 yılında tanıttığı Emad balistik füzeleri de kullanıldı. Emad karadan karaya füzesi, fırlatıldığı andan hedefi vurduğu ana kadar kontrol edilebiliyor ve 1700 kilometreye varan menziliyle İran'ın en büyük uzun menzilli balistik füzesi durumunda.Paveh seyir füzeleriSaldırıda 30'un üzerinde seyir füzesi de kullanılırken devlet televizyonunun haberine göre Somar füze ailesinden 1650 kilometre menzilli Paveh seyir füzeleriyle İsrail toprakları hedef alındı. Katlanabilir kanatlara sahip füzenin Şubat 2023'teki tanıtımı sırasında Paveh'in İsrail'e ulaşabildiği vurgulanmıştı.İran Silahlı Kuvvetleri başka balistik füzeler de kullandı ancak bunların isimleri açıklanmadı.İran ile İsrail arasındaki tansiyon Ortadoğu'da sürüyor. İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından İran intikam yemini etmiş ve saldırı hakkının olduğunu bildirmişti. İran resmi haber ajansı ISN, İsrail'i vurma kapasitesi olan 9 füzeyi derleyerek gözdağı vermişti.Grafiğe göre İran'ın saatte 3 bin 836 ile 10 bin 741 mil arasında hıza ulaşan Sejjil, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan ve Haj Qasem adlı çok sayıda balistik füzesi bulunuyor ve bu füzeler ana karadan direkt olarak İsrail'i vurabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranin-operasyonlarda-hipersonik-fuze-kullandigi-iddia-edildi-1082757620.html
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iran, iran devrim muhafızları, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), balistik füze
iran, iran devrim muhafızları, israil, israil-filistin, misilleme, füze saldırısı, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), balistik füze

İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi füze ve İHA'ları kullandı?

11:15 15.04.2024 (güncellendi: 11:16 15.04.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran füze
İran füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran Devrim Muhafuzları Ordusu'nun önceki gün İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtildi.
İran Devrim Muhafuzları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.

Şahid-136 kamikaze İHA'ları

İran devlet televizyonunun haberine göre Devrim Muhafızları, saatte 185 kilometre hıza ulaşabilen ve 2 bin kilometre menzile sahip yüzlerce Şahid-136 kamikaze İHA'sı kullandı. Bu İHA'lar 50 kilogramlık savaş başlığıyla 10 saat durmadan uçma kapasitesine sahip.

Emad balistik füzeleri

Saldırıda ayrıca İran'ın 2015 yılında tanıttığı Emad balistik füzeleri de kullanıldı. Emad karadan karaya füzesi, fırlatıldığı andan hedefi vurduğu ana kadar kontrol edilebiliyor ve 1700 kilometreye varan menziliyle İran'ın en büyük uzun menzilli balistik füzesi durumunda.

Paveh seyir füzeleri

Saldırıda 30'un üzerinde seyir füzesi de kullanılırken devlet televizyonunun haberine göre Somar füze ailesinden 1650 kilometre menzilli Paveh seyir füzeleriyle İsrail toprakları hedef alındı. Katlanabilir kanatlara sahip füzenin Şubat 2023'teki tanıtımı sırasında Paveh'in İsrail'e ulaşabildiği vurgulanmıştı.
İran Silahlı Kuvvetleri başka balistik füzeler de kullandı ancak bunların isimleri açıklanmadı.
İran ile İsrail arasındaki tansiyon Ortadoğu'da sürüyor. İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından İran intikam yemini etmiş ve saldırı hakkının olduğunu bildirmişti. İran resmi haber ajansı ISN, İsrail'i vurma kapasitesi olan 9 füzeyi derleyerek gözdağı vermişti.
Grafiğe göre İran'ın saatte 3 bin 836 ile 10 bin 741 mil arasında hıza ulaşan Sejjil, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan ve Haj Qasem adlı çok sayıda balistik füzesi bulunuyor ve bu füzeler ana karadan direkt olarak İsrail'i vurabiliyor.
İran İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi
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