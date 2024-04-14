https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranin-operasyonlarda-hipersonik-fuze-kullandigi-iddia-edildi-1082757620.html
İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi
İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu Press TV, Silahlı Kuvvetleri’nin Gerçek Vaat Operasyonu’nda İsrail'e 7 hipersonik füze fırlattığını bildirirken, bu füzelerin... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T16:14+0300
2024-04-14T16:14+0300
2024-04-14T16:14+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
iran
misilleme
füze saldırısı
hipersonik füze
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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Haberde, “İsrail'in saldırısına karşılık olarak İran'dan fırlatılan en az 7 hipersonik füze Nevatim hava üssünü vurdu" ifadelerine yer verilirken, tek bir hipersonik füzesinin dahi İsrail tarafından engellenemediği aktarıldı.Nevatim üssü için bir iddia dahaBununla birlikte, Gerçek Vaat Operasyonu’nda en az 44 Mossad subayının öldüğünü duyuran İran basını, İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nün İsrail'in F-35 uçaklarının yanı sıra Mossad'ın casus uçakları için de bir hangar görevi gördüğünü bildirdi.Hava üssünde çok sayıda istihbarat görevlisi ve üst düzey Mossad çalışanı daimi olarak bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iran-saldirisinin-ekonomiye-zararini-acikladi--1082754087.html
israil
iran
gazze
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israil, israil-filistin, iran, misilleme, füze saldırısı, hipersonik füze, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, iran, misilleme, füze saldırısı, hipersonik füze, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi
İran devlet televizyonu Press TV, Silahlı Kuvvetleri’nin Gerçek Vaat Operasyonu’nda İsrail'e 7 hipersonik füze fırlattığını bildirirken, bu füzelerin hiçbirinin İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini iddia etti.
Haberde, “İsrail'in saldırısına karşılık olarak İran'dan fırlatılan en az 7 hipersonik füze Nevatim hava üssünü vurdu" ifadelerine yer verilirken, tek bir hipersonik füzesinin dahi İsrail tarafından engellenemediği aktarıldı.
Nevatim üssü için bir iddia daha
Bununla birlikte, Gerçek Vaat Operasyonu’nda en az 44 Mossad subayının öldüğünü duyuran İran basını, İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nün İsrail'in F-35 uçaklarının yanı sıra Mossad'ın casus uçakları için de bir hangar görevi gördüğünü bildirdi.
Hava üssünde çok sayıda istihbarat görevlisi ve üst düzey Mossad çalışanı daimi olarak bulunuyordu.