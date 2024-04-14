https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranin-operasyonlarda-hipersonik-fuze-kullandigi-iddia-edildi-1082757620.html

İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi

İran’ın operasyonlarda hipersonik füze kullandığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İran devlet televizyonu Press TV, Silahlı Kuvvetleri’nin Gerçek Vaat Operasyonu’nda İsrail'e 7 hipersonik füze fırlattığını bildirirken, bu füzelerin... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T16:14+0300

2024-04-14T16:14+0300

2024-04-14T16:14+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

misilleme

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hipersonik füze

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gazze şeridi

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Haberde, “İsrail'in saldırısına karşılık olarak İran'dan fırlatılan en az 7 hipersonik füze Nevatim hava üssünü vurdu" ifadelerine yer verilirken, tek bir hipersonik füzesinin dahi İsrail tarafından engellenemediği aktarıldı.Nevatim üssü için bir iddia dahaBununla birlikte, Gerçek Vaat Operasyonu’nda en az 44 Mossad subayının öldüğünü duyuran İran basını, İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nün İsrail'in F-35 uçaklarının yanı sıra Mossad'ın casus uçakları için de bir hangar görevi gördüğünü bildirdi.Hava üssünde çok sayıda istihbarat görevlisi ve üst düzey Mossad çalışanı daimi olarak bulunuyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iran-saldirisinin-ekonomiye-zararini-acikladi--1082754087.html

israil

iran

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, iran, misilleme, füze saldırısı, hipersonik füze, ortadoğu, gazze, gazze şeridi