Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi

İsrail, 192 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Bölgeye havadan, karadan ve havadan 7 Ekim’den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail güçleri sivilleri sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da hedef alıyor. Can kaybının her geçen gün arttığı bölgede insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, dünya sadece izliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte 7 saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, 6 ayı aşkın süredir İsrail tarafından bombalanan bölgede toplam can kaybının 33 bin 797’ye, yaralananların sayısının ise 76 bin 465’e yükseldiği bildirildi.

