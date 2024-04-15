Eski ABD'li istihbaratçı: İran saldırıları sürerse İsrail’in savunma kapasitesi bir haftada tükenir

İsrail’i İHA ve seyir füzelerine karşı korumak için harcanan paranın miktarını da anlamamız gerekir. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu tekrarlanmayan bir olay. İsrail ve müttefikleri milyarlarca dolar değerindeki ileri teknoloji füze savunma sistemlerini üst üste kaç gün kullanabilir? Bunun cevabı, üç veya beş gün. İran’ın İHA’ları bitmeden onların füzeleri biter. Bilin bakalım bundan sonra ne olur? İran’ın elinde, saldırıları aynı seviyede bir hafta boyunca sürdürmeye yetecek kadar füzesi ve İHA’sı varsa bunlar İsrail’in kendini savunma kapasitesini tüketir. Hava savunmaları bittiğinde Ukrayna’nın başına ne geldiğine bakın. Hava sahalarını savunmak için hiçbir şeyleri yok. Rusya da onları parçalara ayırıyor. İsrail’in hava savunması tükendiğinde İran onları parçalara ayırır.