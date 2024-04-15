https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/eski-abdli-istihbaratci-iran-saldirilari-surerse-israilin-savunma-kapasitesi-bir-haftada-tukenir-1082786105.html
Eski ABD'li istihbaratçı: İran saldırıları sürerse İsrail’in savunma kapasitesi bir haftada tükenir
Eski ABD'li istihbaratçı: İran saldırıları sürerse İsrail’in savunma kapasitesi bir haftada tükenir
Sputnik Türkiye
Eski ABD’li istihbaratçı ve Birleşmiş Milletler müfettişi Scott Ritter, İran füzelerini ve insansız hava araçlarını yok etmenin milyarlarca dolara mal... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:16+0300
2024-04-15T16:16+0300
2024-04-15T16:19+0300
savunma
iran
israil
misilleme
füze saldırısı
ortadoğu
tel aviv
demir kubbe
demir kubbe hava savunma sistemi
hava savunma
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Scott Ritter, Al Mayadeen televizyonuna röportajında, İran’ın İsrail’e yönelik Gerçek Vaat operasyonunu değerlendirdi.İsrail'in kendini savunacak güçte olmadığının, İran füzelerinin İsrail üslerine ulaşmasıyla açıklanabileceğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: Büyük savaşın patlak vermesi durumunda, İran’ın, İsrail’in tüm füzelerini İHA’lara harcamasını bekleyerek daha güçlü füzelerle İsrail altyapısını vurmaya başlayacağını kaydeden Ritter, “İran, can kaybı ve hasar vermek istemedi, sadece bir şeyler kanıtlamak istedi ve bunu yapabildi. İsrail’i savunmak mümkün değil. Kanıtlamak istedikleri şey buydu. İran, İsrail’i yok etmek isterse kimse bir şey yapamaz. İran’ın bunu istemediğini umuyorum” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ortadogu-ikinci-bir-7-ekime-mi-taniklik-etti-1082753867.html
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iran, israil, misilleme, füze saldırısı, ortadoğu, tel aviv, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, hava savunma, hava savunma sistemi, scott ritter, abd
iran, israil, misilleme, füze saldırısı, ortadoğu, tel aviv, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, hava savunma, hava savunma sistemi, scott ritter, abd
Eski ABD'li istihbaratçı: İran saldırıları sürerse İsrail’in savunma kapasitesi bir haftada tükenir
16:16 15.04.2024 (güncellendi: 16:19 15.04.2024)
Eski ABD’li istihbaratçı ve Birleşmiş Milletler müfettişi Scott Ritter, İran füzelerini ve insansız hava araçlarını yok etmenin milyarlarca dolara mal olduğunu, dolayısıyla İsrail ve ABD’nin bu yoğunlukta birkaç gün sürecek saldırıları savuşturacak yetenekte olmadığını belirtti.
Scott Ritter, Al Mayadeen televizyonuna röportajında, İran’ın İsrail’e yönelik Gerçek Vaat operasyonunu değerlendirdi.
İsrail'in kendini savunacak güçte olmadığının, İran füzelerinin İsrail üslerine ulaşmasıyla açıklanabileceğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail’i İHA ve seyir füzelerine karşı korumak için harcanan paranın miktarını da anlamamız gerekir. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu tekrarlanmayan bir olay. İsrail ve müttefikleri milyarlarca dolar değerindeki ileri teknoloji füze savunma sistemlerini üst üste kaç gün kullanabilir? Bunun cevabı, üç veya beş gün. İran’ın İHA’ları bitmeden onların füzeleri biter. Bilin bakalım bundan sonra ne olur? İran’ın elinde, saldırıları aynı seviyede bir hafta boyunca sürdürmeye yetecek kadar füzesi ve İHA’sı varsa bunlar İsrail’in kendini savunma kapasitesini tüketir. Hava savunmaları bittiğinde Ukrayna’nın başına ne geldiğine bakın. Hava sahalarını savunmak için hiçbir şeyleri yok. Rusya da onları parçalara ayırıyor. İsrail’in hava savunması tükendiğinde İran onları parçalara ayırır.
Büyük savaşın patlak vermesi durumunda, İran’ın, İsrail’in tüm füzelerini İHA’lara harcamasını bekleyerek daha güçlü füzelerle İsrail altyapısını vurmaya başlayacağını kaydeden Ritter, “İran, can kaybı ve hasar vermek istemedi, sadece bir şeyler kanıtlamak istedi ve bunu yapabildi. İsrail’i savunmak mümkün değil. Kanıtlamak istedikleri şey buydu. İran, İsrail’i yok etmek isterse kimse bir şey yapamaz. İran’ın bunu istemediğini umuyorum” diye ekledi.