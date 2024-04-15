https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bidenin-neden-iranin-saldirisiyla-ilgili-ulusa-seslenis-konusmasini-iptal-ettigi-belli-oldu-1082782352.html
Biden’in neden İran'ın saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşmasını iptal ettiği belli oldu
Biden’in neden İran'ın saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşmasını iptal ettiği belli oldu
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından tatilini yarıda bırakıp Beyaz Saray'a geçen ABD Başkanı Joe Biden’ın Oval Ofis'ten ulusa sesleniş konuşması... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T14:23+0300
2024-04-15T14:23+0300
2024-04-15T14:32+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
misilleme
füze saldırısı
abd
joe biden
ulusa sesleniş
ortadoğu
tel aviv
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Politico gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapması beklenen Biden’ın, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için bunu yapmadığını belirtti.Politico gazetesinin Jonathan Lemire ve Alexander Ward imzalı yazısında, “Biden’ın ABD’li kitleye Ortadoğu’daki çatışmayla ilgili konuşma gibi net bir niyeti yoktu. Televizyon kanallarında ulusa sesleniş gibi büyük bir başkanlık etkinliği muhtemelen gerilimi artırır, Tahran’ı kışkırtabilirdi” ifadesine yer verildi.Yazıda, Biden’in ulusa sesleniş konuşmasının İran'ın saldırısı püskürtüldükten hemen sonra planlandığı anımsatıldı.İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.Buna misilleme olarak İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html
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iran, israil, misilleme, füze saldırısı, abd, joe biden, ulusa sesleniş, ortadoğu, tel aviv, tahran
iran, israil, misilleme, füze saldırısı, abd, joe biden, ulusa sesleniş, ortadoğu, tel aviv, tahran
Biden’in neden İran'ın saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşmasını iptal ettiği belli oldu
14:23 15.04.2024 (güncellendi: 14:32 15.04.2024)
İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından tatilini yarıda bırakıp Beyaz Saray'a geçen ABD Başkanı Joe Biden’ın Oval Ofis'ten ulusa sesleniş konuşması yapmayı planladığı ancak bu konuşmanın iptal edildiği belirtilirken, konuşmanın daha sonra neden iptal edildiği anlaşıldı.
Politico gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapması beklenen Biden’ın, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için bunu yapmadığını belirtti.
Politico gazetesinin Jonathan Lemire ve Alexander Ward imzalı yazısında, “Biden’ın ABD’li kitleye Ortadoğu’daki çatışmayla ilgili konuşma gibi net bir niyeti yoktu. Televizyon kanallarında ulusa sesleniş gibi büyük bir başkanlık etkinliği muhtemelen gerilimi artırır, Tahran’ı kışkırtabilirdi” ifadesine yer verildi.
Yazıda, Biden’in ulusa sesleniş konuşmasının İran'ın saldırısı püskürtüldükten hemen sonra planlandığı anımsatıldı.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına
1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.
Buna misilleme olarak İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.