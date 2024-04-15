https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bidenin-neden-iranin-saldirisiyla-ilgili-ulusa-seslenis-konusmasini-iptal-ettigi-belli-oldu-1082782352.html

Biden’in neden İran'ın saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşmasını iptal ettiği belli oldu

Biden’in neden İran'ın saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşmasını iptal ettiği belli oldu

Sputnik Türkiye

İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından tatilini yarıda bırakıp Beyaz Saray'a geçen ABD Başkanı Joe Biden’ın Oval Ofis'ten ulusa sesleniş konuşması... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T14:23+0300

2024-04-15T14:23+0300

2024-04-15T14:32+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil

misilleme

füze saldırısı

abd

joe biden

ulusa sesleniş

ortadoğu

tel aviv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082489542_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_95bc8d272a840ad7f5579682b2d7c28b.jpg

Politico gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapması beklenen Biden’ın, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için bunu yapmadığını belirtti.Politico gazetesinin Jonathan Lemire ve Alexander Ward imzalı yazısında, “Biden’ın ABD’li kitleye Ortadoğu’daki çatışmayla ilgili konuşma gibi net bir niyeti yoktu. Televizyon kanallarında ulusa sesleniş gibi büyük bir başkanlık etkinliği muhtemelen gerilimi artırır, Tahran’ı kışkırtabilirdi” ifadesine yer verildi.Yazıda, Biden’in ulusa sesleniş konuşmasının İran'ın saldırısı püskürtüldükten hemen sonra planlandığı anımsatıldı.İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.Buna misilleme olarak İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html

iran

israil

abd

tel aviv

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, israil, misilleme, füze saldırısı, abd, joe biden, ulusa sesleniş, ortadoğu, tel aviv, tahran