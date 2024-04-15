https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/besiktas-fernando-santos-ile-riza-calimbayin-maas-ve-tazminatlarini-acikladi-1082801108.html
Beşiktaş, Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'ın maaş ve tazminatlarını açıkladı
Beşiktaş, Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'ın maaş ve tazminatlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu döneminde sözleşmesi feshedilen teknik direktörler Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'a ödenen maaş ve... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T22:37+0300
2024-04-15T22:37+0300
2024-04-15T22:40+0300
beşiktaş
spor
fernando santos
maaş
tazminat
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Beşiktaş, kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun şeffaf yönetim ilkesi gereği sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklama yapıldığını bildirdi.Açıklamaya göre, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ve ekibine görev aldıkları 9 Ocak-14 Nisan dönemi için 865 bin 487 euro ödeme yapıldı.Fernando Santos ile yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500 bin euro fesih tazminatı, isteği doğrultusunda 150 bin eurosu kendisine, 350 bin eurosu da teknik ekibine ödenecek. Ödemeler, Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacak.Siyah-beyazlı futbol takımını 10 Kasım-18 Aralık 2023 döneminde çalıştıran Rıza Çalımbay ve ekibine ise 7 milyon 220 bin lira ödendi.Açıklamada, "Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin denetim kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız. Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili 'Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107' kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/panathinaikostan-padisah-temali-fatih-terim-paylasimi-1082791235.html
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beşiktaş, fernando santos, maaş, tazminat
beşiktaş, fernando santos, maaş, tazminat
Beşiktaş, Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'ın maaş ve tazminatlarını açıkladı
22:37 15.04.2024 (güncellendi: 22:40 15.04.2024)
Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu döneminde sözleşmesi feshedilen teknik direktörler Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'a ödenen maaş ve tazminatları açıkladı.
Beşiktaş, kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun şeffaf yönetim ilkesi gereği sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklama yapıldığını bildirdi.
Açıklamaya göre, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ve ekibine görev aldıkları 9 Ocak-14 Nisan dönemi için 865 bin 487 euro ödeme yapıldı.
Fernando Santos ile yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500 bin euro fesih tazminatı, isteği doğrultusunda 150 bin eurosu kendisine, 350 bin eurosu da teknik ekibine ödenecek. Ödemeler, Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacak.
Siyah-beyazlı futbol takımını 10 Kasım-18 Aralık 2023 döneminde çalıştıran Rıza Çalımbay ve ekibine ise 7 milyon 220 bin lira ödendi.
Açıklamada, "Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin denetim kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız. Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili 'Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107' kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.