https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/panathinaikostan-padisah-temali-fatih-terim-paylasimi-1082791235.html
Panathinaikos'tan 'padişah' temalı Fatih Terim paylaşımı
Panathinaikos'tan 'padişah' temalı Fatih Terim paylaşımı
Sputnik Türkiye
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'un teknik direktörlüğü yapan Fatih Terim için Yunan kulübü sosyal medya hesabından 'padişah' temalı paylaşımda bulundu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:52+0300
2024-04-15T17:52+0300
2024-04-15T17:58+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
futbol
padişah
yunanistan
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Deneyimli teknik adam Fatih Terimin çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ligde zirvede yerini aldı. Bugün Panathinaikos'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Terim'e yer verilerek padişah temalı paylaşım dikkati çekti. Futbolu ikonik sanatla birleşiyor başlığıyla paylaşılan gönderide, futbolcuların yanı sıra teknik adam Fatih Terim için de 'padişah' ikonu kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-tffden-yabanci-hakem-karari-1082697330.html
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fatih terim, panathinaikos, futbol, padişah, yunanistan
fatih terim, panathinaikos, futbol, padişah, yunanistan
Panathinaikos'tan 'padişah' temalı Fatih Terim paylaşımı
17:52 15.04.2024 (güncellendi: 17:58 15.04.2024)
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'un teknik direktörlüğü yapan Fatih Terim için Yunan kulübü sosyal medya hesabından 'padişah' temalı paylaşımda bulundu.
Deneyimli teknik adam Fatih Terimin çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ligde zirvede yerini aldı.
Bugün Panathinaikos'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Terim'e yer verilerek padişah temalı paylaşım dikkati çekti.
Futbolu ikonik sanatla birleşiyor başlığıyla paylaşılan gönderide, futbolcuların yanı sıra teknik adam Fatih Terim için de 'padişah' ikonu kullanıldı.