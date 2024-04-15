https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-fidan-abd-disisleri-bakanligi-mustesari-bass-ile-gorustu-1082794680.html

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T19:12+0300

2024-04-15T19:12+0300

2024-04-15T19:46+0300

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082794523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34fe8b29f6f0c031652eaf62f23d48f0.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü.Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-disisleri-bakanligi-mustesari-bass-15-16-nisanda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1082762269.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı