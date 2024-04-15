https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-fidan-abd-disisleri-bakanligi-mustesari-bass-ile-gorustu-1082794680.html
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T19:12+0300
2024-04-15T19:12+0300
2024-04-15T19:46+0300
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü.Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-disisleri-bakanligi-mustesari-bass-15-16-nisanda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1082762269.html
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dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü
19:12 15.04.2024 (güncellendi: 19:46 15.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.