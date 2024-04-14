https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-disisleri-bakanligi-mustesari-bass-15-16-nisanda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1082762269.html
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T20:46+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlıklarında 7-8 Mart'ta düzenlenen "7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma" toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1082761291.html
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john bass, abd, abd, türkiye, hakan fidan
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
20:46 14.04.2024 (güncellendi: 21:36 14.04.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlıklarında 7-8 Mart'ta düzenlenen "7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma" toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.