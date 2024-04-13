https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/vergi-mufettisleri-harekete-gecti-ibana-yolla-donemi-bitiyor-1082727677.html
Vergi müfettişleri harekete geçti: 'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor
Vergi müfettişleri harekete geçti: 'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor
Sputnik Türkiye
Son dönemlerde işletmelerin ödemeleri IBAN üzerinden talep ettiğine yönelik şikayetler arttı. Maliye, bu yöntemi kullanan işletmelerin peşine düştü. Vergi... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T13:19+0300
2024-04-13T13:19+0300
2024-04-13T13:19+0300
ekonomi
iban
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi dolandırıcılığı
vergi kaçırma
vergi beyanı
vergi cezası
vergi denetim kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103462/34/1034623420_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d7ef15c5ff971e44ac9bfc0b7d21069d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen 'IBAN ile ödeme' işlemlerinin peşine düştü. Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etme yolunu izlediğine yönelik şikayetler arttı. Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirtildi.Vergi kaçırana cezaNTV'de yer alan haberde, vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine kart ile ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldığı ifade edildi. İşletmelerin IBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi.Maliye'nin kayıt dışı ile mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekilirken; alınan önlemler ile KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi.Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz aylarda kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Üç kamu bankası, kart komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka ve kredi kartı komisyon oranı yüzde 3.56'dan yüzde 2.39’a düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/altin-fiyatlarinda-catisma-alarmi-kilit-seviye-diyerek-yeni-tahmini-acikladilar-1082725664.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103462/34/1034623420_0:0:905:679_1920x0_80_0_0_33b00d5c3ab2af0ed569b61f20ab246b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iban, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu
iban, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu
Vergi müfettişleri harekete geçti: 'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor
Son dönemlerde işletmelerin ödemeleri IBAN üzerinden talep ettiğine yönelik şikayetler arttı. Maliye, bu yöntemi kullanan işletmelerin peşine düştü. Vergi müfettişleri, sürekli para gönderilen banka hesaplarını incelemeye aldı. Ayrıca Maliye'nin gelir ile harcama uyumuna yönelik analizlerini de hızlandırdığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen 'IBAN ile ödeme' işlemlerinin peşine düştü. Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etme yolunu izlediğine yönelik şikayetler arttı. Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirtildi.
NTV'de yer alan haberde, vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine kart ile ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldığı ifade edildi. İşletmelerin IBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi.
Maliye'nin kayıt dışı ile mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekilirken; alınan önlemler ile KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi.
Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz aylarda kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Üç kamu bankası, kart komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka ve kredi kartı komisyon oranı yüzde 3.56'dan yüzde 2.39’a düşürüldü.