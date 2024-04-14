https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/saldirilarini-sona-erdiren-irandan-israile-tehdit-abdye-uyari-1082747822.html

Saldırılarını sona erdiren İran’dan İsrail’e tehdit, ABD’ye uyarı

Saldırılarını sona erdiren İran’dan İsrail’e tehdit, ABD’ye uyarı

Sputnik Türkiye

İran, İsrail'i Tahran'ın dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısına misilleme yapması halinde topraklarına daha büyük bir saldırı... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T10:20+0300

2024-04-14T10:20+0300

2024-04-14T10:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

iran

iran devrim muhafızları

misilleme

füze saldırısı

tel aviv

washington

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İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, devlet televizyonuna verdiği demeçte, “İsrail, İran'a misilleme yaparsa cevabımız dün geceki askeri eylemden çok daha büyük olacaktır" ifadelerini kullanarak, Tahran'ın Washington'u İsrail'in misillemesine verilecek herhangi bir desteğin ABD üslerinin hedef alınmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardığını sözlerine ekledi.Bagheri, 'Gerçek Vaat Operasyonu'nun sona erdiğini teyit ederken, İran'ın saldırılara devam etmeyi planlamadığını da vurguladı.Bagheri, bununla birlikte, İran'ın İsviçre aracılığıyla ABD'yi, Washington'un İsrail'in misilleme saldırısını desteklemesi halinde Amerikan üslerinin askeri hedef haline geleceği konusunda uyardığını söylerken, “İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Amerika'ya, Siyonist rejimin (İsrail) gelecekteki saldırgan eylemlerinde kullanılması halinde Amerikan üslerinin bizler için askeri hedef haline geleceği mesajını ilettik. Bunu saldırganlık olarak değerlendireceğiz ve buna göre hareket edeceğiz” diye ekledi.İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de Tahran'ın çıkarlarına, yetkililerine ya da vatandaşlarına yönelik herhangi bir İsrail saldırısına misillemede bulunacağı uyarısında bulundu.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise dün gece İsrail'e gerçekleştirdikleri İHA saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının cevabı olduğunu söyledi.İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi."İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu" ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin hata yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.‘İsrail karşılık verirse savaş çıkar’İran’ın misilleme saldırısı sonrası Sputnik’e konuşan İran'ın eski Almanya Büyükelçisi Seyyid Hüseyin Musevi, İsrail'in İran'a yanıt vermesi halinde bölgede savaşın kaçınılmaz olacağını söyledi.“İran'ın misillemesi bir son olmalı” diyen Musevi, İsrail İran'a saldırıyı tekrarlaması ve ABD’nin de bu saldırılara katılması durumunda Ortadoğu’da bölgesel savaşın kaçınılmaz olacağının altını çizdi.Sputnik'e, İran'ın saldırıları ve sonuçlarını değerlendiren eski Pentagon analisti Michael Maloof, İran yakınlarındaki ABD üslerinin saldırıya açık olmaları nedeniyle Amerika'nın 'Aşil topuğu' haline geldiğini vurguladı.Maaloof, “İsrail'in karşı savunma yapabilmesi çok zor. İşte bu yüzden ABD şimdi devreye giriyor ve bu da ABD'yi doğrudan işin içine sokuyor. Bu da bölgedeki ABD varlıklarının önünü açabilir. İran'ı çevreleyen 35 kadar üssümüz var ve bu üsler savunmasız hale geliyor. Bunların caydırıcı olması gerekiyordu. Açıkçası caydırıcılık artık söz konusu değil. Şimdi saldırıya açık olmaları nedeniyle Amerika'nın 'Aşil topuğu' haline geldiler” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-israilin-dun-geceyi-bir-zafer-olarak-gormesi-gerektigini-soyledi-1082746280.html

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