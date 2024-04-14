https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abden-iranin-israile-saldirisina-tepki-1082750016.html
AB’den İran'ın İsrail'e saldırısına tepki
AB’den İran'ın İsrail'e saldırısına tepki
Sputnik Türkiye
İsrail’in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına karşılık olarak ülkeye gece yarısı yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T12:15+0300
2024-04-14T12:15+0300
2024-04-14T12:15+0300
israil- filistin çatışması
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avrupa birliği
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ursula von der leyen
charles michel
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran ve vekillerine de bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulunuyorum. Artık tüm aktörlerin gerilimi daha da artırmaktan kaçınması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için çalışması gerekiyor" mesajını paylaştı.AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Bölgesel gerilimin daha da artmasını önlemek için her şey yapılmalı. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmeli. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da mesajında, saldırıların Ortadoğu'da daha fazla kaosu tetikleme riski taşıdığına dikkati çekerek, "AB, saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve gerilimi azaltmak, durumun daha fazla kan dökülmesine dönüşmesini durdurmak için çalışmaya devam edecek" ifadesine yer verdi.Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de saldırıyı kınadıAB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de saldırıyı kınadıklarını bildirerek, "Bu büyük bir gerilimdir ve bölgesel istikrara yönelik bir tehlikedir. Bu saldırı halkı tehlikeye atıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.Saldırılara tepki veren bir diğer isim de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olurken, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınamış, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulunmuştu.Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/saldirilarini-sona-erdiren-irandan-israile-tehdit-abdye-uyari-1082747822.html
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israil, iran, avrupa, avrupa birliği, josep borrell, ursula von der leyen, charles michel, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, ortadoğu, abd
israil, iran, avrupa, avrupa birliği, josep borrell, ursula von der leyen, charles michel, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, ortadoğu, abd
AB’den İran'ın İsrail'e saldırısına tepki
İsrail’in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına karşılık olarak ülkeye gece yarısı yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatan İran, ‘Gerçek Vaat Operasyonu'nun sona erdiğini duyururken, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden saldırılarla ilgili art arda sert açıklamalar geldi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.
Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran ve vekillerine de bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulunuyorum. Artık tüm aktörlerin gerilimi daha da artırmaktan kaçınması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için çalışması gerekiyor" mesajını paylaştı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Bölgesel gerilimin daha da artmasını önlemek için her şey yapılmalı. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmeli. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da mesajında, saldırıların Ortadoğu'da daha fazla kaosu tetikleme riski taşıdığına dikkati çekerek, "AB, saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve gerilimi azaltmak, durumun daha fazla kan dökülmesine dönüşmesini durdurmak için çalışmaya devam edecek" ifadesine yer verdi.
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de saldırıyı kınadı
AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de saldırıyı kınadıklarını bildirerek, "Bu büyük bir gerilimdir ve bölgesel istikrara yönelik bir tehlikedir. Bu saldırı halkı tehlikeye atıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Saldırılara tepki veren bir diğer isim de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olurken, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınamış, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulunmuştu.
Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.