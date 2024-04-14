https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iran-saldirisinin-ekonomiye-zararini-acikladi--1082754087.html

İsrail, İran saldırısının ekonomiye zararını açıkladı

İsrail, İran saldırısının ekonomiye zararını açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail medyası, İran'ın saldırısının ülke ekonomisine yükünün 1,35 milyar dolar olduğunu açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T14:47+0300

2024-04-14T14:47+0300

2024-04-14T14:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

iran

hava savunma sistemi

hava savunma

hava savunma bataryası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/07/1077141984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cd0625c778934a5fb85df1ba8dd1dd6.jpg

İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının İsrail ekonomisine 1,35 milyar dolarlık zararı olduğunu açıkladı. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine dayanarak, İsrail'in dünkü savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) arasında olduğu tahmin ediliyor.Aminah, bu rakamın sadece İran'ın fırlattığı füzelerin karşılanması için harcanan savunma maliyetini temsil ettiğini, yaralanmalar ve füzelerin vurduğu bölgelerdeki hasarın bu hesaba dahil olmadığını belirtti.İsrail'in Arrow adlı anti-balistik füze sisteminin bir maliyetinin 3,5 milyon dolar olduğunu ifade eden Aminah, İran'a ait İHA'ların düşürülmesi için havalandırılan uçakların da ayrı bir maliyet taşıdığını belirtti.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında şimdiye kadar 200'den fazla İHA ve balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-lubnan-ve-gazzeye-tekrar-saldirdi-irani-vurma-tehditimiz-hala-gecerli-dedi--1082753293.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, hava savunma sistemi, hava savunma, hava savunma bataryası, demir kubbe hava savunma sistemi, ekonomi