https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iran-saldirisinin-ekonomiye-zararini-acikladi--1082754087.html
İsrail, İran saldırısının ekonomiye zararını açıkladı
İsrail, İran saldırısının ekonomiye zararını açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail medyası, İran'ın saldırısının ülke ekonomisine yükünün 1,35 milyar dolar olduğunu açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T14:47+0300
2024-04-14T14:47+0300
2024-04-14T14:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
iran
hava savunma sistemi
hava savunma
hava savunma bataryası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/07/1077141984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cd0625c778934a5fb85df1ba8dd1dd6.jpg
İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının İsrail ekonomisine 1,35 milyar dolarlık zararı olduğunu açıkladı. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine dayanarak, İsrail'in dünkü savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) arasında olduğu tahmin ediliyor.Aminah, bu rakamın sadece İran'ın fırlattığı füzelerin karşılanması için harcanan savunma maliyetini temsil ettiğini, yaralanmalar ve füzelerin vurduğu bölgelerdeki hasarın bu hesaba dahil olmadığını belirtti.İsrail'in Arrow adlı anti-balistik füze sisteminin bir maliyetinin 3,5 milyon dolar olduğunu ifade eden Aminah, İran'a ait İHA'ların düşürülmesi için havalandırılan uçakların da ayrı bir maliyet taşıdığını belirtti.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında şimdiye kadar 200'den fazla İHA ve balistik füze fırlattığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-lubnan-ve-gazzeye-tekrar-saldirdi-irani-vurma-tehditimiz-hala-gecerli-dedi--1082753293.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/07/1077141984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be08b9c02b253bf4159be7003dbfdd41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, hava savunma sistemi, hava savunma, hava savunma bataryası, demir kubbe hava savunma sistemi, ekonomi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), iran, hava savunma sistemi, hava savunma, hava savunma bataryası, demir kubbe hava savunma sistemi, ekonomi
İsrail, İran saldırısının ekonomiye zararını açıkladı
İsrail medyası, İran'ın saldırısının ülke ekonomisine yükünün 1,35 milyar dolar olduğunu açıkladı.
İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının İsrail ekonomisine 1,35 milyar dolarlık zararı olduğunu açıkladı. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine dayanarak, İsrail'in dünkü savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) arasında olduğu tahmin ediliyor.
Aminah, bu rakamın sadece İran'ın fırlattığı füzelerin karşılanması için harcanan savunma maliyetini temsil ettiğini, yaralanmalar ve füzelerin vurduğu bölgelerdeki hasarın bu hesaba dahil olmadığını belirtti.
İsrail'in Arrow adlı anti-balistik füze sisteminin bir maliyetinin 3,5 milyon dolar olduğunu ifade eden Aminah, İran'a ait İHA'ların düşürülmesi için havalandırılan uçakların da ayrı bir maliyet taşıdığını belirtti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında şimdiye kadar 200'den fazla İHA ve balistik füze fırlattığını açıklamıştı.