https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranin-israil-saldirisina-yonelik-chp-lideri-ozgur-ozel-aciklama-yapti--1082753556.html
İran'ın İsrail saldırısına yönelik CHP lideri Özgür Özel'den açıklama
İran'ın İsrail saldırısına yönelik CHP lideri Özgür Özel'den açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T14:17+0300
2024-04-14T14:17+0300
2024-04-14T14:18+0300
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CHP Genel Başkanı Özel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" dedi.'1967 sınırlı bir Filistin devleti kurulmalı' Türkiye'nin, etrafı ateş çemberine dönüşmüşken tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğine işaret eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-lubnan-ve-gazzeye-tekrar-saldirdi-irani-vurma-tehditimiz-hala-gecerli-dedi--1082753293.html
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özgür özel, chp, iran, israil, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
İran'ın İsrail saldırısına yönelik CHP lideri Özgür Özel'den açıklama
14:17 14.04.2024 (güncellendi: 14:18 14.04.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" dedi.
'1967 sınırlı bir Filistin devleti kurulmalı'
Türkiye'nin, etrafı ateş çemberine dönüşmüşken tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğine işaret eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.