https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-lubnan-ve-gazzeye-tekrar-saldirdi-irani-vurma-tehditimiz-hala-gecerli-dedi--1082753293.html
İsrail, Lübnan ve Gazze'ye tekrar saldırdı: İran'ı vurma tehditimiz hala geçerli dedi
İsrail, Lübnan ve Gazze'ye tekrar saldırdı: İran'ı vurma tehditimiz hala geçerli dedi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, İran'ın saldırısı ardından da durmayarak Lübnan'daki Hizbullah kuvvetlerine ve Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T13:48+0300
2024-04-14T13:48+0300
2024-04-14T13:49+0300
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İsrail ordusu, İran’ın saldırılarına karşılık olarak Lübnan topraklarının ‘derinliklerinde’ Hizbullah'a ait büyük bir silah üretim tesisini hedef aldığını duyurduu. 'İran'ı hala vurabiliriz'İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Katz, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı."İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hala geçerli." diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.Katz, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'terör örgütü' olarak belirlenmesi ve İran'a karşı etkili yaptırımlar uygulanması için baskı yapılması olmak üzere iki hedefleri olduğunu kaydetti.İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı." ifadesini kullandı.İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish X sosyal medyad platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma güçleri, ABD'nin ve bölgesel faktörlerin desteğiyle İran saldırısının kontrol altına alındığını" savundu.Kish, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini vurguladı.İran, Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı İran, Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini 'İsrail'in İran aleyhine girişimleri karşısındaki tutumlarına tepki olarak' Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff, Fransız Büyükelçi Nicola Resch ve Alman Büyükelçi Hans Udo Muzel'in ayrı ayrı çağrıldığı belirtildi.Büyükelçilere, İsrail'in İran aleyhine girişimleri ve Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısı hatırlatılarak, ülkelerinin, İsrail'in bu girişimleri karşısında sorumsuzca tutum sergilediği iletildi. İran'ın İsrail'e dünkü saldırısının Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-abd-ingiltere-ve-urdun-iran-ihalarinin-onlenmesine-yardim-ettiler-1082750392.html
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filistin, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil seçimleri, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hamas, hamas, hamas hareketi
İsrail, Lübnan ve Gazze'ye tekrar saldırdı: İran'ı vurma tehditimiz hala geçerli dedi
13:48 14.04.2024 (güncellendi: 13:49 14.04.2024)
İsrail ordusu, İran'ın saldırısı ardından da durmayarak Lübnan'daki Hizbullah kuvvetlerine ve Gazze'ye saldırılarını sürdürdü.
İsrail ordusu, İran’ın saldırılarına karşılık olarak Lübnan topraklarının ‘derinliklerinde’ Hizbullah'a ait büyük bir silah üretim tesisini hedef aldığını duyurduu.
'İran'ı hala vurabiliriz'
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Katz, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı.
"İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hala geçerli." diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.
Katz, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'terör örgütü' olarak belirlenmesi ve İran'a karşı etkili yaptırımlar uygulanması için baskı yapılması olmak üzere iki hedefleri olduğunu kaydetti.
İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı." ifadesini kullandı.
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish X sosyal medyad platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma güçleri, ABD'nin ve bölgesel faktörlerin desteğiyle İran saldırısının kontrol altına alındığını" savundu.
Kish, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini vurguladı.
İran, Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini 'İsrail'in İran aleyhine girişimleri karşısındaki tutumlarına tepki olarak' Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff, Fransız Büyükelçi Nicola Resch ve Alman Büyükelçi Hans Udo Muzel'in ayrı ayrı çağrıldığı belirtildi.
Büyükelçilere, İsrail'in İran aleyhine girişimleri ve Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısı hatırlatılarak, ülkelerinin, İsrail'in bu girişimleri karşısında sorumsuzca tutum sergilediği iletildi. İran'ın İsrail'e dünkü saldırısının Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.