https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-yerlikaya-bolucu-teror-orgutune-yonelik--operasyonlarda-49-supheli-yakalandi-1082746125.html
Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T08:46+0300
2024-04-14T08:46+0300
2024-04-14T08:48+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082175297_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_534c34f91225147b64ba69eac0fcd636.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Bozdoğan-25 operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te operasyon düzenlendiğini belirtti.Bozdoğan-25 operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şüphelilerin 'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma', 'terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yerlikaya-duyurdu-bin-177-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082694354.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082175297_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e2e395f2da7d9ffb0fe098c6aa6b31bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, terör örgütü
ali yerlikaya, operasyon, terör örgütü
Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
08:46 14.04.2024 (güncellendi: 08:48 14.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Bozdoğan-25 operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te operasyon düzenlendiğini belirtti.
Bozdoğan-25 operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şüphelilerin 'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma', 'terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.
Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.