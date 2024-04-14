https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-yerlikaya-bolucu-teror-orgutune-yonelik--operasyonlarda-49-supheli-yakalandi-1082746125.html

Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T08:46+0300

2024-04-14T08:46+0300

2024-04-14T08:48+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

terör örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Bozdoğan-25 operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te operasyon düzenlendiğini belirtti.Bozdoğan-25 operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şüphelilerin 'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma', 'terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, operasyon, terör örgütü