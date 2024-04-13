https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalya-valiligi-teleferikte-mahsur-kalan-96-vatandas-kurtarildi-1082722242.html

Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilen kişi sayısı 112 oldu

Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilen kişi sayısı 112 oldu

Sputnik Türkiye

çişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 112 olduğunu açıkladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T08:56+0300

2024-04-13T08:56+0300

2024-04-13T09:54+0300

türkiye

antalya

teleferik

kaza

mahsur kalma

antalya valiliği

tahliye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten 09.15' itibarıyla kurtarılan kişi sayısının 112'ye yükseldiğini duyurdu. Asılı kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini aktaran Yerlikaya, bir önceki açıklamasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını dile getirmişti.Bakan açıklamasında kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Kurtarma çalışmalarında 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans drone’un görev yaptığını aktarıldı.'Teleferikte mahsur kalan 96 vatandaş kurtarıldı'Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtilmişti.Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" sözlerini dile getirmişti.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/teleferik-kazasinda-kurtarilanlarin-sayisi-59-oldu-1082721362.html

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antalya, teleferik, kaza, mahsur kalma, antalya valiliği, tahliye, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı