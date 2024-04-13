https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalya-valiligi-teleferikte-mahsur-kalan-96-vatandas-kurtarildi-1082722242.html
Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilen kişi sayısı 112 oldu
Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilen kişi sayısı 112 oldu
Sputnik Türkiye
çişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 112 olduğunu açıkladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T08:56+0300
2024-04-13T08:56+0300
2024-04-13T09:54+0300
türkiye
antalya
teleferik
kaza
mahsur kalma
antalya valiliği
tahliye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten 09.15' itibarıyla kurtarılan kişi sayısının 112'ye yükseldiğini duyurdu. Asılı kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini aktaran Yerlikaya, bir önceki açıklamasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını dile getirmişti.Bakan açıklamasında kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Kurtarma çalışmalarında 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans drone’un görev yaptığını aktarıldı.'Teleferikte mahsur kalan 96 vatandaş kurtarıldı'Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtilmişti.Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" sözlerini dile getirmişti.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/teleferik-kazasinda-kurtarilanlarin-sayisi-59-oldu-1082721362.html
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antalya, teleferik, kaza, mahsur kalma, antalya valiliği, tahliye, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
antalya, teleferik, kaza, mahsur kalma, antalya valiliği, tahliye, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilen kişi sayısı 112 oldu
08:56 13.04.2024 (güncellendi: 09:54 13.04.2024)
çişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 112 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten 09.15' itibarıyla kurtarılan kişi sayısının 112'ye yükseldiğini duyurdu.
Asılı kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini aktaran Yerlikaya, bir önceki açıklamasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını dile getirmişti.
Bakan açıklamasında kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Kurtarma çalışmalarında 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans drone’un görev yaptığını aktarıldı.
'Teleferikte mahsur kalan 96 vatandaş kurtarıldı'
Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.
Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" sözlerini dile getirmişti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.