https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/hizbullah-israilin-kuzeyindeki-askeri-usse-iha-ile-saldirdi-1082719994.html
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA ile saldırdı
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA ile saldırdı
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse İHA saldırısı gerçekleştirdi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T00:52+0300
2024-04-13T00:52+0300
2024-04-13T00:52+0300
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Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlenen saldırının ardından bir başka saldırı daha gerçekleştirildiğini bildirdi.Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse da kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı aktarıldı.İsrail ordusundan açıklamaİsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/israil-ve-hizbullah-arasindaki-karsilikli-saldirilar-suruyor-1081220776.html
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hizbullah, israil, israil-filistin, lübnan
hizbullah, israil, israil-filistin, lübnan
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA ile saldırdı
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse İHA saldırısı gerçekleştirdi.
Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlenen saldırının ardından bir başka saldırı daha gerçekleştirildiğini bildirdi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse da kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı aktarıldı.
İsrail ordusundan açıklama
İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.
Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.