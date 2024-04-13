https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/cember-17-operasyonlarinda-aranan-2-bin-756-kisi-yakalandi-1082721932.html
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında muhtelif suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını duyurdu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T08:56+0300
2024-04-13T08:56+0300
2024-04-13T09:02+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
operasyon
firari
kaçak
dolandırıcılık
narkotik
kaçakçılık
terör
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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember-17 operasyonları düzenlendi.Yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.Yakalananlardan 2 bin 736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6'sının 10 yılı aşkın süredir arandığı belirlendi.Bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi.Sosyal medya hesabından operasyonu duyuran Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ali-yerlikaya-6-gunde-3-bin-706-trafik-kazasi-yasandi--1082697662.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, operasyon, firari, kaçak, dolandırıcılık, narkotik, kaçakçılık, terör
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, operasyon, firari, kaçak, dolandırıcılık, narkotik, kaçakçılık, terör
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
08:56 13.04.2024 (güncellendi: 09:02 13.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında muhtelif suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember-17 operasyonları düzenlendi.
Yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.
Yakalananlardan 2 bin 736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6'sının 10 yılı aşkın süredir arandığı belirlendi.
Bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi.
Sosyal medya hesabından operasyonu duyuran Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.