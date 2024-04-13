https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/cember-17-operasyonlarinda-aranan-2-bin-756-kisi-yakalandi-1082721932.html

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında muhtelif suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını duyurdu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T08:56+0300

2024-04-13T08:56+0300

2024-04-13T09:02+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

operasyon

firari

kaçak

dolandırıcılık

narkotik

kaçakçılık

terör

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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember-17 operasyonları düzenlendi.Yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.Yakalananlardan 2 bin 736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6'sının 10 yılı aşkın süredir arandığı belirlendi.Bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi.Sosyal medya hesabından operasyonu duyuran Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ali-yerlikaya-6-gunde-3-bin-706-trafik-kazasi-yasandi--1082697662.html

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, operasyon, firari, kaçak, dolandırıcılık, narkotik, kaçakçılık, terör