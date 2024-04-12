https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ali-yerlikaya-6-gunde-3-bin-706-trafik-kazasi-yasandi--1082697662.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tatilin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası yaşandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tatilin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası yaşandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T11:43+0300

2024-04-12T11:43+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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trafik kazası

bayram tatili

bayram

ölü

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Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda bayram tatili faturasını açıkladı. Buna göre 6 günde 3 bin 706 trafik kazası yaşanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığını ve bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.Bayram tatilinde de trafik polisinin ve jandarmanın denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

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