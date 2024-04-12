https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ali-yerlikaya-6-gunde-3-bin-706-trafik-kazasi-yasandi--1082697662.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tatilin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası yaşandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tatilin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası yaşandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T11:43+0300
2024-04-12T11:43+0300
2024-04-12T11:58+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
kaza
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kaza sebebi
trafik kazası
bayram tatili
bayram
ölü
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Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda bayram tatili faturasını açıkladı. Buna göre 6 günde 3 bin 706 trafik kazası yaşanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığını ve bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.Bayram tatilinde de trafik polisinin ve jandarmanın denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yerlikaya-duyurdu-bin-177-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082694354.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, bayram tatili, bayram, ölü, yaralı, ağır yaralı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, bayram tatili, bayram, ölü, yaralı, ağır yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tatilin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası yaşandı
11:43 12.04.2024 (güncellendi: 11:58 12.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda bayram tatili faturasını açıkladı. Buna göre 6 günde 3 bin 706 trafik kazası yaşanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığını ve bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.
Bayram tatilinde de trafik polisinin ve jandarmanın denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin 6 gününde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."