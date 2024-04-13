Teleferik kazasında kurtarılanların sayısı 59 oldu
02:32 13.04.2024 (güncellendi: 02:40 13.04.2024)
© AA / Sinan ÖzmüşAntalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde teleferik kabini düştü. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
© AA / Sinan Özmüş
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Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan 59'unun kurtarıldığını duyurdu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor.
Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları, gece görüşlü helikopter eşliğinde devam ediyor.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 kabinden, 18'i helikopterle olmak üzere 59 kişi tahliye edildi. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları sürüyor
"Sarısu Teleferik kazasında Saat 00:40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir.
Gece uçuş kabiliyetine sahip jandarma helikopterinin mahsur kalan vatandaşları kurtarma görüntülerinde, helikopterden halat yardımıyla kabine sepet ulaştırılması, kazazedelerin bu sayede kurtarılması ve kurtarılanların ekiplere teşekkür etmeleri yer alıyor.
Antalya'da teleferikte mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılıyor: 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edildi https://t.co/0kGyxi7jTf pic.twitter.com/jI3qmyGQze— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2024
Öte yandan, helikopterle kurtarılan vatandaşlar ise önce sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Mahsur kalan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi
Diğer taraftan sahil güvenliğe ait arama kurtarma helikopterleri ile mahsur kaldıkları kabinlerden kurtarılan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getiriliyor. Burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilip muayeneleri gerçekleştiriliyor.
Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi https://t.co/0kGyxi7jTf pic.twitter.com/di4dCAR2bc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2024
Ekipler tarafından kurtarılan vatandaşlardan İbrahim Yusuf Yüksel, Konya'dan tatil için Antalya'ya geldiklerini söyledi.
Teleferiğe 7 kişilik ailesiyle bindiğini belirten Yüksel, "Bir anda teleferik durdu, mahsur kaldık, hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmedik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Helikopterle karaya indik. Çok şükür iyiyiz, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor
Öte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.
Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, AA muhabirine, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi.
11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar" dedi.
Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi.