https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/teleferik-kazasinda-kurtarilanlarin-sayisi-59-oldu-1082721362.html

Teleferik kazasında kurtarılanların sayısı 59 oldu

Teleferik kazasında kurtarılanların sayısı 59 oldu

Sputnik Türkiye

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T02:32+0300

2024-04-13T02:32+0300

2024-04-13T02:40+0300

türkiye

antalya

teleferik

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor.Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları, gece görüşlü helikopter eşliğinde devam ediyor.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 kabinden, 18'i helikopterle olmak üzere 59 kişi tahliye edildi. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları sürüyorGece uçuş kabiliyetine sahip jandarma helikopterinin mahsur kalan vatandaşları kurtarma görüntülerinde, helikopterden halat yardımıyla kabine sepet ulaştırılması, kazazedelerin bu sayede kurtarılması ve kurtarılanların ekiplere teşekkür etmeleri yer alıyor.Öte yandan, helikopterle kurtarılan vatandaşlar ise önce sağlık kontrolünden geçiriliyor.Mahsur kalan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildiDiğer taraftan sahil güvenliğe ait arama kurtarma helikopterleri ile mahsur kaldıkları kabinlerden kurtarılan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getiriliyor. Burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilip muayeneleri gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından kurtarılan vatandaşlardan İbrahim Yusuf Yüksel, Konya'dan tatil için Antalya'ya geldiklerini söyledi.Teleferiğe 7 kişilik ailesiyle bindiğini belirten Yüksel, "Bir anda teleferik durdu, mahsur kaldık, hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmedik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Helikopterle karaya indik. Çok şükür iyiyiz, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyorÖte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, AA muhabirine, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi.11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar" dedi.Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalya-valisi-sahin-teleferik-kazasina-dair-son-durumu-degerlendiriyor-1082720756.html

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