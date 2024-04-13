https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/almanyadan-gurcistana-ustu-kapali-uyari-o-yasayi-kabul-etmeyin-1082722653.html

Almanya'dan Gürcistan'a 'üstü kapalı' uyarı: 'O yasayı kabul etmeyin'

Almanya'dan Gürcistan'a 'üstü kapalı' uyarı: 'O yasayı kabul etmeyin'

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile başkent Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gürcistan'da meclisten... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T09:35+0300

2024-04-13T09:35+0300

2024-04-13T09:39+0300

dünya

gürcistan

irakli kobakhidze

almanya

olaf scholz

avrupa birliği

ab

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'nin eleştirilerini dikkate alacağını ve 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmeyeceğini umduğunu ifade etti.'Yabancı ajanlara' ilişkin yasa tasarısı, yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının kayıt altına alınmasını ve yıllık beyanname doldurmalarını öngörüyor. Ortak bir basın toplantısında konuşan Scholz, "AB'nin geri kalanı gibi biz de yabancı ajanlar hakkındaki yasaya eleştirel bakıyoruz ve bu yasa geri çekildikten sonra, bu yasanın artık gündemde olmayacağı umuduna kapılmıştık" dedi.Gündeme getirilen tasarının geçen yılki tasarının neredeyse aynısı olduğunu üzülerek belirten Scholz, "Bu yasanın Gürcistan tarafından kabul edilmeyeceğini, parlamentonun bizim ve Gürcü halkının kritik konumunu dikkate alacağını umuyoruz" sözlerini dile getirdi.Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'daki 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' tasarısına benzer bir yasası olmadığını vurgulayarak şu cümleleri dile getirdi:Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonuyla ilgili olarak Scholz, yasal ve ekonomik reformların önemine dikkat çekerek AB'ye katılmanın hem hükümetin hem de ülke vatandaşlarının mutlak çoğunluğunun arzusu olduğunu dile getirdi.'Yasa tasarısı demokrasinin tüm temel ilkelerini taşıyor'Ortak basın toplantısında konuşan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, konuşmasında Scholz'a verdiği yanıtta söz konusu yasa tasarısının demokrasinin tüm temel ilkelerini karşıladığını belirtti.Kobakhidze ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce AB üyesi olmayan devletlerin tüm çıkar temsilcilerinin yabancı bir devletten aldıkları bütün ödemeleri AB Şeffaflık Sicili'ne kaydettirmelerini zorunlu kılacak 'Demokrasiyi Koruma Paketi' taslağını onayladığını hatırlatarak şu cümleleri dile getirerek, "Demokratik bir toplumda şeffaflığın alternatifi yoktur. Ben buna yürekten inanıyorum. Gürcistan'daki yasa tasarısının öngördüğü tek şey, sivil toplum kuruluşlarının mali durumlarını yıllık olarak açıklamalarıdır" cümlelerini kaydetti.Kobihidze tasarı karşıtlarının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ilkesine uymaması gerektiğini neden uymaması gerektiğini hiçbir şekilde izah edemediğinin altını çizdi.Kobakhidze konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Kobakhidze son olarak yasa tasarısıyla ilgili tüm süreçlerin şeffaf olduğunu ve Gürcü makamlarının tartışmaya açık olduğunu da vurguladı.Almanya Gürcistan'ı tehdit etmiştiAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini dile getirmişti.Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze ise Gürcistan'ın 'yabancı ajanlar yasası' nedeniyle Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorun yaşamayacağını zira AB'nin de benzer bir yasayı benimsediğini söylemişti.Yasaya ilişkin ABD'den de tepki gelmiştiSöz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti.Yasanın ayrıntılarıTasarı yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini dış bir güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceğini belirtiliyor.Kuruluşun ilgili kriterleri karşılaması durumunda, tescil için Ulusal Kamu Sicili Ajansı'na kendisinin başvurması gerekirken söz konusu bu işlemin ücretsiz olduğu ifade ediliyor.Yine söz konusu tasarıya göre, 'yabancı gücün menfaatlerini gözeten kuruluşların' siciline kayıtlı kuruluşların, her Ocak ayında bir önceki yılın mali beyanını elektronik olarak doldurması gerekiyor.'Yabancı menfaat kuruluşu' ve 'Yabancı güç' nasıl tanımlanıyor?Söz konusu yasada 'yabancı menfaat kuruluşu' şu şekilde tanımlanıyor:Söz konusu yasada 'yabancı güç' şu şekilde tanımlanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gurcistan-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasa-tasarisi-stklarin-faaliyetlerini-sinirlandirmiyor-1082609659.html

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gürcistan, irakli kobakhidze, almanya, olaf scholz, avrupa birliği, ab, yabancı ajan, abd, matthew miller, sebastian fischer