https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/sputnik-muhabiri-russell-bentley-donetskte-kayboldu-1082703193.html
Sputnik muhabiri Russell Bentley Donetsk'te kayboldu
Sputnik muhabiri Russell Bentley Donetsk'te kayboldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Sputnik muhabiri ABD'li gazeteci Russell Bentley'in Donetsk şehrinde kaybolduğu bildirildi... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T14:11+0300
2024-04-12T14:11+0300
2024-04-12T14:12+0300
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Texas lakaplı 64 yaşındaki ABD'li Bentley, 2014 yılında Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) milis güçlerine katıldı. Daha sonra Ortodoksluğa geçen Bentley 2021'de Rusya vatandaşlığı almıştı.Bentley, Donbass halkının cesaretine ve dayanıklılığına hayran kaldığı için bölgeye gelerek milis güçlerine katıldığını anlatmıştı.Bentley, "Donetsk benim evim ve hayatımın geri kalanını burada geçirmeyi planlıyorum" demişti.DHC İçişleri Bakanlığı gazeteciyi arananlar listesine dahil ederken Sputnik yönetimi Bentley'i bulmak için operasyonel servislerle etkileşime giriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ermenistan-basbakani-pasinyan-uyardi-turkiyenin-nerede-oldugunu-anlamak-gerekiyor-1082699095.html
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sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), kayıp
sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), kayıp
Sputnik muhabiri Russell Bentley Donetsk'te kayboldu
14:11 12.04.2024 (güncellendi: 14:12 12.04.2024)
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Sputnik muhabiri ABD'li gazeteci Russell Bentley'in Donetsk şehrinde kaybolduğu bildirildi. Gazetecinin en son 8 Nisan'da öğleden sonra görüldüğü belirtilirken o zamandan beri nerede olduğu bilinmiyor.
Texas lakaplı 64 yaşındaki ABD'li Bentley, 2014 yılında Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) milis güçlerine katıldı. Daha sonra Ortodoksluğa geçen Bentley 2021'de Rusya vatandaşlığı almıştı.
Bentley, Donbass halkının cesaretine ve dayanıklılığına hayran kaldığı için bölgeye gelerek milis güçlerine katıldığını anlatmıştı.
Bentley, "Donetsk benim evim ve hayatımın geri kalanını burada geçirmeyi planlıyorum" demişti.
DHC İçişleri Bakanlığı gazeteciyi arananlar listesine dahil ederken Sputnik yönetimi Bentley'i bulmak için operasyonel servislerle etkileşime giriyor.