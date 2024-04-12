https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/sputnik-muhabiri-russell-bentley-donetskte-kayboldu-1082703193.html

Sputnik muhabiri Russell Bentley Donetsk'te kayboldu

Sputnik muhabiri Russell Bentley Donetsk'te kayboldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Sputnik muhabiri ABD'li gazeteci Russell Bentley'in Donetsk şehrinde kaybolduğu bildirildi... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T14:11+0300

2024-04-12T14:11+0300

2024-04-12T14:12+0300

ukrayna krizi

sputnik

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

kayıp

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Texas lakaplı 64 yaşındaki ABD'li Bentley, 2014 yılında Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) milis güçlerine katıldı. Daha sonra Ortodoksluğa geçen Bentley 2021'de Rusya vatandaşlığı almıştı.Bentley, Donbass halkının cesaretine ve dayanıklılığına hayran kaldığı için bölgeye gelerek milis güçlerine katıldığını anlatmıştı.Bentley, "Donetsk benim evim ve hayatımın geri kalanını burada geçirmeyi planlıyorum" demişti.DHC İçişleri Bakanlığı gazeteciyi arananlar listesine dahil ederken Sputnik yönetimi Bentley'i bulmak için operasyonel servislerle etkileşime giriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ermenistan-basbakani-pasinyan-uyardi-turkiyenin-nerede-oldugunu-anlamak-gerekiyor-1082699095.html

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